▲25媽祖搭「蒸汽火車」山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2021北臺灣媽祖文化節」25參贊宮廟媽祖8日上午自臺灣省城隍廟起駕至瑞芳火車站，搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，隨後停駕十分寮成安宮至1月16日供信眾參拜祈福。新北副市長劉和然也特別前往參拜，並與各寺廟代表於十分寮成安宮廟前廣場一同施放全臺最大20呎高媽祖天燈，為世界祈福，也為活動帶來最高潮。

劉和然表示，舉辦18年的「北臺灣媽祖文化節」是北臺灣各縣市政府、各地媽祖宮廟及信眾們共同參與的重要民俗盛事，此次由十分寮成安宮主辦，結合當地特色「天燈」，首次邀集全台媽祖廟齊放媽祖天燈，發揚媽祖信仰。感謝小基隆福成宮、主辦的平溪區成安宮以及北臺25宮廟媽祖遠道而來駐駕新北，賜福市民安康富順。

▲眾媽祖上午一抵達瑞芳車站，等待多時的虔誠信眾歡聲雷動，雙手合十祈求媽祖保佑。

眾媽祖上午一抵達瑞芳車站，等待多時的虔誠信眾歡聲雷動，雙手合十祈求媽祖保佑。媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，在猴硐、三貂嶺、大華、十分望、古嶺腳、平溪、菁桐等站各停靠3分鐘，為平溪靜謐山城巡線賜福，每一站早有信眾雙手合十虔誠等待，場面令人感動，列車到達十分車站後，由成安宮接迎聖駕。

十分寮成安宮主委也是台灣天燈國寶的胡民樹表示，成安宮建於嘉慶5年迄今已逾220年歷史，秉持媽祖慈悲大愛精神守護地方。這次活動特別安排天燈祈福儀式，除親自製作20呎高媽祖天燈主燈，也邀請天燈佛畫藝術家廖湘靈手繪共同完成，相當耗時費工，為的就是要完整展現媽祖溫柔慈悲容顏。

▲媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，在猴硐、三貂嶺、大華、十分望、古嶺腳、平溪、菁桐等站各停靠3分鐘。

當超過兩層樓高的20呎媽祖主燈，帶領著12呎、8呎等大大小小祝福天燈冉冉升空，不但為活動帶來最高潮，也將信眾的心願伴隨天燈上達天聽，場面溫馨感人。

民政局長柯慶忠表示，媽祖是民間重要信仰之一，無論漁家、商家、大小街莊、山海聚落都會祈求媽祖庇佑平安，由媽祖信仰所伴隨的科儀、節慶習俗等宗教活動，是臺灣重要的文化與信仰寄託。小基隆福成宮金面媽祖與北臺眾媽祖於1月8日至16日駐駕，歡迎信眾前往參拜共沐神恩。

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