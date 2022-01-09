▲新北扶輪社寒冬送暖關懷弱勢，愛心捐贈安得烈打造無飢餓社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年即將到來，國際扶輪3490地區新北產經扶輪社已經連續4年在農曆過年前夕舉辦寒冬送暖，捐贈白米活動，今年共集結了新北市、基隆市、宜蘭縣等21個扶輪社社友的力量，聯合捐款金額共計33萬元，購買白米3589包，總計7萬1780公斤，與安得烈食物銀行一打造無飢餓社區計畫。

「以服務改善人生」這是國際扶輪2021-2022年度的主題，發起這次活動的國際扶輪3490地區新北產經扶輪社社長曾淑美表示，安得烈食物銀行成立10年來以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作，在台灣社會協助弱勢不遺餘力，這與國際扶輪社2021-2022年度主題恰恰與打造無飢餓社區，延續食物生命-安得烈食物銀行捐贈計劃不謀而合。

▲21個扶輪社社友的力量，聯合捐款金額共計33萬元，購買白米3589包，總計7萬1780公斤。

因此已經連續四年捐贈白米活動，希望透過這樣的活動發起，能夠喚起社會各界一起來關懷，傳遞的正能量，讓愛與關懷綿延不絕，為弱勢家庭多盡一份心力，將愛傳到社會的每個角落。讓受助兒童健康、快樂成長；另輔以長期的關懷、陪伴，幫助孩子建立積極、正向的觀念與良好的品格。用行動支持，為需要的家庭留存希望和溫暖，在疫情中彼此互相扶持，同心走過挑戰。

國際扶輪3490地區總監新當選人陳汪全則表示，安得烈慈善協會發起的食物銀行，確確實實地將各界捐贈的物資，分門別類，甚至做到客制化，讓不同的年齡層、不同需求受助家庭的情況，都能掌握的非常清楚，讓社會的愛心可以真正落實到每個需要的家庭，而不至於浪費食物與善意，這是很難得的。

▲安得烈食物銀行成立10年來以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作。

安得烈慈善協會執行長羅紹和則表示，社會各界每一個人捐助的愛心都相當感謝，因此打造無飢餓社區，延續食物生命-安得烈食物銀行捐贈計劃援助在成長階段15歲以下的貧困學童，每月提供一箱「嬰兒食物箱」主要的對象是0-3歲嬰幼兒所需之奶粉及尿布或是「膳糧食物箱」是提供給4-15歲兒少所需的主、副食品，藉由這樣的方式給予孩童溫暖與關愛。

羅紹和說，透過客製化的嬰兒、膳糧、素食、專案、長青食物箱，每月幫助全台超過五千多個弱勢家庭兒少和年長者。藉由中、長期的關懷、輔以食物箱援助發送，給予受助家庭最實質的幫助，成為穩定社會底層安定的力量，達到協助清寒及弱勢家庭孩童能健康成長，並幫助其家庭度過困境，找回重新出發的力量！更在農曆新年期間，可以有一頓溫飽。

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