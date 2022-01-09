豎梯「基隆塔」上樑串起山海城　林右昌：嶄新國門地標2月落成

▲豎梯「基隆塔」上樑串起山海城。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府在中央的大力支持之下，「基隆山海城串聯再造計畫」在7日上午舉行上樑儀式，市長林右昌與內政部營建署長吳欣修等人一同在最後一節鋼樑上簽名，並期許工程順利在農曆年後完工，成為嶄新的國門地標。林右昌表示，已正式命名為「基隆塔」的地標豎梯工程即將完工，未來將串接基隆廟口、哨船頭商圈以及東岸郵輪旅客大樓，結合山海城的都市景觀，把國內外的郵輪旅客透過國門地標帶到希望之丘。

林右昌指出，基隆塔將會成為郵輪旅客來到台灣的第一印象，因此是非常重要的指標性工程，在完成上樑之後，希望能在農曆年後完成工程主體，並在4月份的城市博覽會中順利展現在國人面前。

▲林右昌表示，已正式命名為「基隆塔」的地標豎梯工程即將完工。

營建署長吳欣修則表示，當初看到基隆市政府提出的規劃案時，除了對於市府的提案感到驚豔，也對於工程難度感到擔憂，但在林市長的積極監督，以及設計師與施工團隊的齊心合作之下，讓這樣一個難得的工程順利進行。

吳欣修還肯定地指出，對於基隆從傳統的港口城市增加文化及景觀深度，這個案子絕對是一大指標，也讓人對於基隆的轉型及發展有更多的期待，希望工程順利完成，成為基隆國門觀光的指標。

基隆市政府都市發展處表示，「基隆山海城串聯再造計畫」位於東岸，中央核定補助計2億6000萬餘元，目前鋼構工程皆已完成，進入最後收尾階段，預計2021年2月底完工。

▲基隆市長林右昌與內政部營建署長吳欣修等人一同在最後一節鋼樑上簽名。

在市府積極協調之下，港公司2020年2月完成東岸郵輪旅客大樓，藉由都市設計審議制度，該旅客中心二樓有臨港商場，市府並要求在信四路端增設樓梯連接信四路，配合市府預計這個月完工的信四路人行道和騎樓整平工程，可直接連接本案工程，把港、城、丘真實地連在一起。另外本案也可銜接愛四路夜市，將人潮導引至義二路商圈。

信二路防空洞內，也興建無障礙電梯連結上方扇型廣場，未來從廟口商圈延伸到哨船頭商圈，帶動地區整體發展。郵輪旅客也可由東岸郵輪旅客大樓經由信四路，搭豎梯直接到達主普壇，眺望基隆港山海美景，同步此區也為本市地方創生基地，帶動基隆東岸人本環境和商圈發展。

本工程預計今年2月底前可順利完工，屆時特殊的豎梯造型設計，除了是全台首創依山傍海的特殊建築體，也將是基隆港東岸的全新地標，除可大幅改善中正公園上山人行路徑及沿線景點環境，豎梯下方將成為本市展演空間，無論山上或山下都將成為市中心觀光旅遊的重要軸點、重振熱鬧商業核心。

「一西（基隆城際轉運站工程）、一東（基隆山海城串聯再造計畫）」建設的動工，象徵「基隆市港再生標竿計畫」願景更往前邁向一大步，期能將基隆帶向新的國際港灣城市之里程碑；配合這項嶄新國門地標豎梯即將完工，市府在去年底特別舉辦命名票選活動，結果獲得熱烈迴響，「KEELUNG TOWER」以5148票打敗「HOPE TOWER」的853票，由「KEELUNG TOWER 基隆塔」脫穎而出。

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