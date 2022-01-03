富基漁港點沙公卻來紅蟳！老闆提油救火　「不知所云」回應曝光

記者郭世賢／新北報導

1名女網友趁元旦連假到石門富基漁港吃海鮮，當時她點了紅蟳和沙公，兩隻價差900元之多，結果送上桌竟是2隻紅蟳，傻眼的她連忙反應，結果店家回應超扯翻天，最後退了400元及飲料1瓶，讓她氣憤不已，直呼「當我們是觀光客還是盤子在耍啊？」；網友則表示「富基漁港前例可尋，偷天換日功夫很強大！」

▲石門富基「點1200沙公」送來紅蟳，網諷：太垃圾！偷天換日有前例。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書社團、記者郭世賢攝）

女網友在《爆料公社》臉書社團提到，當天點了2隻螃蟹，1隻是300元的紅蟳，另1隻則是時價1200元的沙公，送上桌卻是2隻紅蟳，於是她立刻詢問店家；沒想到，店員直回「我以為這是你們自己帶來的代客料理螃蟹！」

女網友PO不禁錯愕，因為他們完全沒買任何代客料理，而店家最後也只退了400塊錢和1瓶果汁，她還提到，「今天想點炒飯，說假日師傅沒在做炒飯，所以點了炒麵，又說「好啦！給你們點炒飯」，結果想再要一盤炒麵，居然就不給點了，只能2選1，要不是菜都送上來了，真的很想走人。」

▲石門富基「點1200沙公」送來紅蟳。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書社團）

《東森新媒體ETtoday》記者聯絡上女網友表示，昨（2日）下午5點多一行6人到石門富基漁港兄弟餐廳用餐，點了一桌3000元合菜，另外再點1隻紅蟳300元及1隻沙公1200元，總計4500元；原本1隻紅蟳及1隻沙公，送上桌卻是2隻都是「紅蟳」；店家卻退了400元及1瓶飲料給她，讓她相當傻眼。

對此，網友們紛紛回應，「富基漁港前例可尋，偷天換日功夫很強大！」、「這是騙外行人的手法，賭遊客認不認得出來沙公而已，被拆穿就唬爛說因為代客料理」、「他可以再唬爛點，沙公返老還童，盲僧褲襠裡拔河」、「垃圾店家」、「台灣最美的風景之一」、「筆記起來了」。

▲大沙公時價950元/斤；大紅蟳時價950元/斤。（圖／記者郭世賢攝）

另外，內行們看到關鍵字也直言不意外，「那邊不是一向都只做一次性生意的嗎？」、「當地人都知道，有一個不能說的秘密，代客料理通常會被換掉啦，這次他們沒搞好，不然通常都被換不新鮮的」、「上次去富基也被騙超火，買海鮮時一直說送幾樣青菜，等等代客料理海鮮可以一起炒，還以為人很好，結果青菜居然都算代客料理費用一盤200，還有生蠔代客料理居然是以1顆50計費？都是後來結帳才知道」、「10年前就不在去那裡了，詐騙漁港」。

兄弟餐廳今日沒有營業，《東森新媒體ETtoday》記者實地走訪遇到老闆詢問，客人點的是沙公為何卻送來紅蟳？店家不知所云回答說，當初客人她說是要1沙公1沙母，因為那時候沒有沙公，我們有跟客人說沒沙公，2隻都是沙母，以為客人她認同，所以我們就上菜了，結果客人發現說怎麼沒有沙公，所以我們是補償她，等於代客料理費400元沒有收，再送1瓶飲料當作補償。

▲當時客人一行6人到兄弟餐廳用餐。（圖／記者郭世賢攝）

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