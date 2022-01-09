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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／中二投票率狂破5成　顏寬恒一人難敵綠軍「全黨轟炸」

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

台中第二選區立委補選，由民進黨候選人林靜儀當選。在地人士認為，顏家雖然在地經營許久，但民進黨全黨上下攻打一個家族，府院黨公職輪番替民進黨候選人林靜儀站台，投票率狂破5成，顏家也刻意切割國民黨，顏寬恒一人難敵綠營大軍壓境。

▲▼顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）

根據中選會最終統計，此次立委缺額補選選舉人數29萬5,985人，投票人數17萬2,446人，投票率為58.26％，開票結果，5位候選人，得票數分別為張烱春（台灣股票黨推薦）337票、林金連633票、李昇翰617票、林靜儀8萬8,752票、顏寬恒8萬912票。

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，民進黨推派林靜儀迎戰顏家地方勢力，由於林靜儀過去未經營中二選區，地方實力更不如在地的顏家，民進黨集府、院、黨資源，全力以空戰拉高這場地方選舉的曝光度，猛打顏家占用國有地、豪宅違建等議題，讓顏寬恒揹上巨大的負面聲量。

回顧2020年選舉，陳柏惟拿下11萬2000多票，以5,073票之差距擊敗尋求連任的顏寬恒，但2021年10月罷免案投票，陳柏惟以77,899票同意遭到罷免，不同意票為73,433票。綠營則評估林靜儀得票可從不同意罷免陳柏惟的7.3萬票起跳，游離選民成為決勝關鍵。

顏寬恒以陸戰為主，打出政績牌強調「為在地做事」印象，但民進黨不斷挹注資源到林靜儀身上，顏寬恒在空戰方面慘敗，自然而然無法吸納中間選民的選票，雖然勤走基層、家戶拜訪，但游離票遭綠營蠶食，成為吞敗的關鍵。

藍營在地人士也觀察到，民進黨從南到北大串聯輪番前進中二選區掃街催票，而顏寬恒團隊的作法，則是刻意與國民黨切割，顏家跟國民黨之間的合作，遠不如民進黨全黨上下大團結，導致最後無法跟綠營抗衡。

▼民進黨全黨替林靜儀站台。（圖／林靜儀臉書）

▲▼蔡英文、鄭文燦1/2站台林靜儀。（圖／林靜儀臉書）

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