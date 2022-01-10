林靜儀中二補選「5區全勝」　她斷言：綠營問鼎台中市長人選出線

▲林靜儀、盧秀燕、顏寬恒。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台中第二選區補選結果已於昨（9日）晚出爐，民進黨的林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨顏寬恒。外界分析，林靜儀「5區全勝」象徵著選民結構已經改變，而這樣的結果也會連帶牽動年底登場的台中市長選舉。

林靜儀當選的消息曝光後，財經網美胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文直呼，「顏家Game over，綠營十年內問鼎台中市長的絕佳人選出線。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「罷陳柏惟的代價，活該」、「正義還是會來的」、「她（林靜儀）昨晚的演講真的很棒」。不過也有些網友表示，「台中市長的絕佳人選？蔡副院長表示」、「今年要贏回來市長還是有難度，還有紅派在呢」。

事實上，這是綠營在兩年內第二度擊敗藍營，顏寬恒連「沙鹿大本營」都失守，讓顏家重回國會、制霸台中海線夢碎。而補選結果將影響「市長選情」的看法，其實不只有胡采蘋提出。

昨晚《中二立委補選結果 學者：牽動台中市長年底選舉士氣》報導指出，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，立委的補選結果將牽動市長選舉，盧秀燕的連任之路也可能走得辛苦一些。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國也表示，立委補選與市長選舉一定有關係，且會影響政黨士氣，在這場補選中，大家都看到顏家的違規情形，這對盧秀燕的團隊將有一定的影響。