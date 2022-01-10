耶誕夜超商偷保險套浪漫一下　事後完整歸還原因讓大家都笑了

記者陳宏瑞／高雄報導

高市一名朱姓男子（47歲）去年底耶誕節前夕，到超商買東西時，竟偷了一盒保險套準備「浪漫」一下，他結帳時將保險套偷藏起來，僅結帳其他東西，超商事後清點發現短少報警處理，警方找上朱男，朱男將保險套「完璧歸趙」還給超商，員警好奇怎麼偷了卻沒用？朱男悻悻然的說「就找不到對象用阿」，笑翻員警。

▲朱姓男子到超商竊取保險套。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲朱男到超商拿了保險套沒結帳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，朱男雖然原封不動把保險套還給超商，但因竊盜是公訴罪，詢後仍被依竊盜罪嫌函送偵辦。

楠梓警分局楠梓派出日在去年底接獲超商報案，稱日前清點貨架商品時，發現一盒「保險套」不翼而飛，價值約168元，經店家查證，發現竟是在聖誕夜遭一名男子未結帳就拿走。

警方調閱監視器畫面發現，朱姓男子先是在放置衛生用品的貨架前駐足挑選商品，隨後拿了一盒保險套放入外套右邊口袋，再挑購其他商品後至櫃台結帳，但盒保險套卻沒有結賬，由於朱男在結帳時報了自己的手機號碼累積會員點數，也因此留下了紀錄。

警方通知朱姓男子到案後，朱男坦承犯行，但辯稱當時是女店員顧店，不好意思結帳，且馬上拿出整盒保險套想歸還給超商，員警發現保險套都沒用過，詢問朱男為何偷了不用？朱男說原本只想先「備而不用」，但後來「無處可用」，相當懊惱。