中二、罷昶雙輸　游淑慧：2022即將面臨選戰的我們，命運難料

▲補選吞敗後，顏寬恒現身競選總部發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

繼四大公投後，國民黨在中二補選、林昶佐罷免案也雙雙落敗。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言「看到寬恒經歷的過程，就想到2022即將面臨選戰的我們，命運難料！」

游淑慧表示，「輸就一起認、一起擔、一起扛，無需搶做責任切割，這於事無補，而且讓人驚愕」，公投案的成案，是許多志工朋友在街頭日復一日擺攤連署，幾十萬支持者一張一張地連署，最後才成案，這不是承接過去的框架或任務，而是我們共同努力、一起認同的公投案。

對於國民黨連敗，游淑慧坦言，國民黨不可能百戰百勝，但有沒有好好盡力打每一場戰，支持者和外界都看在眼裏，再三受挫，就算不找戰犯，但總要自省檢討、勇敢面對，粉飾太平或避重就輕，只會增加負評。

游淑慧指出，政黨，本該是同黨一命、榮辱與共，但國民黨卻常常被質疑各自算計、明哲保身，「看到寬恒經歷的過程，就想到2022即將面臨選戰的我們，命運難料！」有的人繼續安靜沉默，有的人慣例大喊團結，但其實更多的人灰心無力、搖頭嘆息。

游淑慧喊話，國民黨風雨飄搖、千瘡百孔，但不要連基本的勇氣都失去了。她提出國民黨要拿出4個勇氣，分別是：敢戰願戰的勇氣、承擔結果的勇氣、自我檢討的勇氣、再接再厲的勇氣。

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