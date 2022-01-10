選戰失敗朱立倫該下台？江啟臣不多做評論　顏寬恒：大家都盡力了

記者白珈陽／台中報導

中二選區補選昨結束，國民黨候選人顏寬恒落選，10日上午與立委江啟臣一同從霧峰區開始謝票行程。顏寬恒表示，即使遭到這麼多攻擊，還是有8萬多名鄉親願意來挺我們，相當感謝。至於有輿論認為罷昶、中二選區補選接連落敗，國民黨主席朱立倫應該下台，江啟臣說，作為前主席不多做評論，但黨是大家的，他作為黨籍的立委，黨的成功失敗他都榮辱與共。

▲顏寬恒今日在江啟臣陪同下於霧峰區謝票。（圖／記者白珈陽攝）

對於本次選舉失利，外界對國民黨中央有檢討聲浪，顏寬恒表示，在這麼困難的環境中，所有人的協助他都非常感動與感謝，不需要做太多無謂的攻擊，相信這次大家都盡力了。

媒體問及未來兩年是否會再次參選立委，顏寬恒說，他們心心念念的都是選區內所有的鄉親，未來在社福、青年工作方面，他都會盡力，只要鄉親需要他們隨時都在。

▲顏寬恒今上午展開謝票行程。（圖／記者白珈陽攝）

江啟臣表示，選舉失利「每個人都有該負的責任」，國民黨作為在野黨，就是全力做好監督、制衡政府，這是民主的過程，也是民眾對在野黨的期待，無論輸贏，他們都必須面對、檢討，並且改進。他強調，作為在野黨，就是代表人民的聲音，在民住過程裡面應該要被聽到、被看見，「在野黨該打就打，該戰就戰」，如果沒有做好監督制衡，怎麼可能有機會執政？

至於此次補選有無可能影響藍營2022年的選情？江啟臣說，在野黨沒有任何懷憂喪志的權力，每一次的競爭，每一次的選戰，都必須歸零思考、重新思考，革命沒有一次成功的，更何況是選舉、比賽。勝負是兵家常事，無論勝負都要面對檢討，必須要用這樣的態度面對眼前所有即將要面臨的困難。