「2022斗六茂谷柑節及年貨市集」　周六日熱鬧登場

▲雲林縣斗六市公所在斗六人文公園舉辦「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」，現場農民展售香甜茂谷柑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公所為了推展在地特色農產，今、明2日在斗六人文公園舉辦「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」，現場有擺設在地特色農產及年貨市集等超過80個攤位。除農民展售鮮甜多汁茂谷柑外，許多雲林良品年貨攤位及雲林多位書法書畫大師春聯贈送，讓民眾提前感受年節氣氛。

雲林縣長張麗善表示，每到快過年就是茂谷柑成熟採收時，斗六市及古坑鄉都盛產茂谷柑，尤其斗六茂谷柑聞名全台，目前栽種面積共160多公頃。年節近了，正是下刀手採買年貨最佳時刻，咱雲林出產最優質的茂谷柑，過年過節餽贈親友、自用兩相宜，推薦給全國鄉親好朋友，歡迎大家多多選購。

▲雲林縣斗六市公所為了推展在地特色農產，今、明2日在斗六人文公園舉辦「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」，現場有擺設在地特色農產及年貨市集等超過80個攤位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，斗六茂谷柑全台出名，皮薄汁多果形飽滿，象徵全家團圓圓滿，橘紅的顏色相當討喜，為柑橘類中之極品，是過年最時尚的伴手禮。斗六市公所提供平台幫助農民銷售茂谷柑，每年也辦理茂谷柑節邀請全雲林的鄉親甚至全台灣的民眾來選購茂谷柑一同來同樂，讓民眾過年能選購美味又可口的茂谷柑，同時也讓農民過好年。

▲雲林縣斗六市公所為了推展在地特色農產，今、明2日在斗六人文公園舉辦「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」，現場有擺設在地特色農產及年貨市集等超過80個攤位。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「2022斗六茂谷柑節及年貨市集」1月8、9日除了讓大人挑年貨、買伴手禮外，活動現場有知名樂團、街頭藝人精采表演及親子互動劇場、大型氣墊城堡、摸彩活動；另現場也舉辦「揮毫搏柑情，發票換春聯」等公益活動，在歲未寒冬之際，用實際行動幫助弱勢，讓「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」更具意義。

▲現場也舉辦「揮毫搏柑情，發票換春聯」等公益活動，在歲未寒冬之際，用實際行動幫助弱勢，讓「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」更具意義。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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