創意特製碰糖餅名單　斗六市公所財產申報抽籤搭「魷魚」風

▲斗六市公所政風室財產申報，每年都以不同的方式來辦理，市長林聖爵扮成魷魚遊戲面具人讓財產申報義務人抽不同圖案的糖餅，這樣的作業方式兼顧嚴謹及趣味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所落實陽光法案辦理公開財產申報實質抽籤，依法務部規定比例，由應申報財產的5名主管中，依抽出1位受審查人員，抽籤過程遵循公正、公開、透明的原則，全程拍照錄影。今年度斗六市公所定期申報義務人透過授權方式查調財產的比例為100%，除可減輕自行查調之負擔外，更能減少受裁罰的機率。

斗六市公所政風室今年再創新意，由市長林聖爵親自扮演魷魚遊戲面具人，手捧5盒印有圓形、三角、方形等不同圖案糖餅，抽中印有選舉卜字章圖案的糖餅就是今年財產受查核者，命運掌握在自己手中，參加抽籤者除了能夠把好吃的糖餅帶回家外，還能獲得1個面具人提供的「神秘禮物」，讓原本不願意被抽中的財產申報抽籤作業，反而人人期待抽到獎品，氣氛緊張又有趣。

▲斗六市公所政風室主任李思賢指出，今年財產申報的審核抽籤，特別訂製了魷魚遊戲劇情中的糖餅，由財產申報的義務人親自抽出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

政風室主任李思賢指出，今年財產申報的審核抽籤，特別訂製了魷魚遊戲劇情中的糖餅，由財產申報的義務人親自抽出。李思賢說「公職人員財產申報法」係屬「陽光法案」之一環，目的在於要求公職人員誠實申報財產，確立公職人員清廉作為，倘有申報義務之人無正當理由未依規定期限申報或故意申報不實者，將處以新臺幣6萬元以上，120萬元以下罰鍰。

斗六市長林聖爵表示，財產申報屬於陽光法案，每年都以不同的方式來辦理，今年我扮成魷魚遊戲面具人讓財產申報義務人抽不同圖案的糖餅，看誰中籤還有獎品可以拿，這樣的作業方式兼顧嚴謹及趣味，一方面希望同仁申報財產能夠更落實、避免受罰，也能夠提升民眾對公職人員的信賴。

▲斗六市公所政風室今年再創新意，由市長林聖爵親自扮演魷魚遊戲面具人，手捧5盒印有圓形、三角、方形等不同圖案糖餅，抽中印有選舉卜字章圖案的糖餅就是今年財產受查核者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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