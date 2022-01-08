雲林首屆茂谷柑評鑑　古坑果農陳聰周獲「茂谷柑王」殊榮

▲雲林縣政府日於古坑鄉農會農業休閒中心辦理首屆雲林縣茂谷柑品質評鑑，最終由古坑果農陳聰周榮獲特等獎，獲得雲林茂谷柑王殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府昨（7）日於古坑鄉農會農業休閒中心辦理首屆雲林縣茂谷柑品質評鑑，共有49位果農參與評鑑，最終由古坑果農陳聰周榮獲特等獎，獲得雲林茂谷柑王殊榮。農業處長吳芳銘表示，目前正是茂谷柑收成的季節，透過評鑑除可提升在地果品品質，更希望能夠建立雲林茂谷柑的品牌及知名度。

農業處說明，茂谷柑評鑑由嘉義大學呂明雄教授、李堂察教授、張栢蒼副教授、臺南區農業改良場張文肇副研究員及農試所嘉義分所陳祈男助理研究員組成評審團，並依果農繳交果品隨機抽取一盒進行評鑑，就果品外觀，如清潔、形狀、果皮厚薄粗細、色澤均一度、大小整齊度等、風味與肉質、甜度等項目評分，並進行總評。

▲雲林茂谷柑採收季節較中部地區早，口味屬於清甜，剛好又在年前採收，目前到過年還有一段時間，後續甜度還會提高，雲林的茂谷柑可加強此一特點，強化與其他產區的差異性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

最終由古坑鄉陳聰周勇奪冠軍，成為今年度的茂谷柑王，頭等獎則由古坑鄉果農侯德性、徐阿富及吳春乾等三人獲得。評審團對今年參與評鑑的果品表示肯定，呂明雄教授表示，此次參與評鑑的果品不管在色澤、外觀、甜度等都具相當水準，且雲林茂谷柑採收季節較中部地區早，口味屬於清甜，剛好又在年前採收，目前到過年還有一段時間，後續甜度還會提高，雲林的茂谷柑可加強此一特點，強化與其他產區的差異性。

農業處長吳芳銘表示，雲林縣茂谷柑種植面積約410公頃，主要產地在斗六、古坑及斗南等地區。目前正是茂谷柑收成的季節，最近天氣轉冷，茂谷柑轉為漂亮喜氣的亮橘黃色，縣府整合農民團體和農友，以雲林第一高峰海拔1305公尺的大尖山，為在地茂谷柑品牌命名為「1305茂谷柑」，象徵享受豐富的微量元素和純淨水源的滋養，並在農人的用心呵護下，孕育出最高品質的雲林茂谷柑。

▲目前正是茂谷柑收成的季節，雲林縣政府透過評鑑除可提升在地果品品質，更希望能夠建立雲林茂谷柑的品牌及知名度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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