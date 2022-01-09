不斷更新／林昶佐罷免「同意破4萬票」　不同意持續落後

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第5選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）上午8時開始投票，已在4點截止投票，最新開票情況如下。

林昶佐罷免案最新開票情況：

16：24，同意30080票、不同意23360票。

16：19，同意20224票、不同意15361票。

16：15，同意13559票、不同票10285票。

16：10，同意5040票、不同意3724票。

16：06，同意1149票、不同意777票。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

台北市第五選舉區範圍包括萬華全區、中正區21里（南門里、新營里、龍福里、南福里、愛國里、廈安里、忠勤里、永功里、永昌里、龍興里、龍光里、黎明里、光復里、建國里、東門里、幸福里、梅花里、幸市里、文北里、文祥里、三愛里）。

根據2020年台北市第五選舉區立法委員選舉結果，當時的選舉人數為24萬4748人，投票率為75.64%，該選區以八搶一的選情，堪稱競爭激烈，最後林昶佐以8萬1853票、得票率44.91%，擊敗國民黨提名的林郁方7萬6437票，拿下該區立委的寶座。