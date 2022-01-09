快訊／林昶佐自行宣布續留立院　「明天回到崗位上好好工作」

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案結果底定，林昶佐稍早表示，這幾個禮拜以來真的很辛苦，這一年來台灣被罷免、公投、補選弄的很疲勞，但是明天就要恢復到自己的崗位上好好工作、好好上班，把份內的工作按照計畫完成，也請大家繼續給他鞭策、支持及加油。

林昶佐9日晚間在服務處召開記者會表示，這幾個禮拜以來真的很辛苦，這一年來有很多罷免案及公投案，這幾個禮拜又遇到罷免案，真的是面對一關又一關，「但是我們公投守住了，大家也看到台中補選也守住了，現在中正萬華也是守住了，感謝大家」。

林昶佐指出，因為如果沒有他跟團隊一起打拚，絕對沒辦法這樣守住，所以真的要感謝一路走來，有這麼多人的陪伴及幫忙，這一年來台灣被這些罷免、公投、補選弄的很疲勞，但是今天是禮拜天、不是禮拜六，「意思就是明天不可以睡到自然醒」，大家明天還要上班。

林昶佐笑說，大家很習慣禮拜六投票、第二天可以出去玩，但是明天就要恢復到自己的崗位上，好好的工作、好好的上班，把份內的工作按照計畫完成，尤其接下來就要迎接過年，相信這一系列的一關一關難關過，守住後2022年台灣一定可以充滿正能量。

林昶佐強調，未來大家要往更繁榮、平安、美好的未來繼續努力，「回到我們崗位上繼續努力，也請大家繼續給我們鞭策、支持、加油」。