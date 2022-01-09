快訊／「大家2年後再見！」鍾小平：府院黨動員讓林昶佐僥倖過關

▲台北市議員鍾小平。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市第五選區立委林昶佐罷免案於9日傍晚結果出爐，由於同意票距離罷免門檻5萬8756票有距離，因此確定不通過。罷免發起人、台北市議員鍾小平受訪時表示，大家2年後再見，也希望林昶佐僥倖過關後，要繼續為中正、萬華服務。

鍾小平9日傍晚受訪時指出，國民黨在台灣有生存基礎空間，大家要再奮發向上，也給了林昶佐一個警惕，因為林昶佐表現真的不好，這次同意票大於不同意，但讓林昶佐僥倖過關、府院黨動員，而他們力量比較微弱，所以輸了一點，「可是我們贏了一萬多票，同意多於不同意，大家兩年後再見。」

鍾小平強調，大家就繼續監督林昶佐，這半年連署以來，自己與領銜人鄭大平在中正萬華選區看見林昶佐的次數比以前多100倍，希望林昶佐一本初衷僥倖過關後，繼續為中正、萬華服務，「你（林昶佐）這次應該嚇到了，要出現好好服務啦！」

鍾小平表示，2年後國民黨會推出最強候選人、最強總統將中正萬華贏回來，「因為基礎還是藍比綠大很多，我們是有信心的。」重點只差在藍軍一定要出來投票，「我們的敵人是自己，不是民進黨。」未來推出千錘百鍊的總統候選人，由最強母雞帶領最努力小雞，「我認為2024大有可為。」