趙少康稱罷昶案結果算國民黨小贏　「藍營基層早點整合一定成功」

▲立委林昶佐罷免案未通過。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）投票，同意票54813票、不同意43340票，差距11473票，確定未達罷免通過門檻，對此，中廣董事長趙少康表示，如果國民黨基層早一點整合，一定可以成功，「這場罷免案，國民黨可算是小贏！」

對於罷昶失敗，趙少康指出，可惜投票率不夠高，跨不過罷免門檻，如果國民黨基層早一點整合，一定可以成功，「我還是要感謝中正萬華選民勇敢表達自己的意見，給不關心選區的林昶佐一個警惕。」

趙少康分析，前年立委選舉，林昶佐拿下8萬1千票當選，今天卻只有4萬多人不同意罷免他，實在很丟臉，雖然林昶佐僥倖可以繼續留在立法院，但是請他要深刻反省檢討，長期擔任民進黨側翼，凡事附和執政黨決策，「林昶佐失去在野黨監督制衡角色，成為民進黨附隨，已經讓選民非常厭惡。」

趙少康透露，這次罷免過程，國民黨基層一直到最後關頭才整合成功，民進黨卻是動員府院黨極力助選，蔡英文還御駕親征四次，投入大筆資源，把一個地方罷免案打成總統級選戰，最後不同意罷免的票數還是少於同意，再度證明蔡英文在首都的影響力持續下降。

趙少康批評，去年底剛結束的全國性公投案，台北拿下「四個同意」，重重打臉蔡英文施政方向，這次罷免案，同意票再度超過不同意，「接連『五個同意』，蔡英文還能肆無忌憚？還不謙卑傾聽？」

趙少康指出，這場罷免案，國民黨可算是小贏，但也要記取不團結只能嘗到敗果的教訓，學學民進黨砲口永遠對外的顧全大局，生聚教訓、重整步伐，凝聚年底選戰能量。

至於台中第二選區立委補選由綠營候選人林靜儀勝出，趙少康表示，顏寬恒遭到鋪天蓋地的追殺，等於是一國打一人，一路打得辛苦，為了避免模糊焦點，回歸鄉親自主，顏寬恒幾乎是孤軍作戰到最後，「雖然這次『險敗』，但不需要灰心，持續深耕地方與服務，一切來日方長。」

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