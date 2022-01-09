快訊／守住萬華！加入民進黨？　林昶佐：政治算計沒必要現在討論

▲林昶佐 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案9日下午陸續開票，目前為止同意票5.3萬票、不同意4.2萬票，確定未達罷免門檻。林昶佐晚間5點30分開記者會宣布續留立法院，對於媒體提問是否在罷免案後加入民進黨？林昶佐表示，政治算計的議題，現在沒必要討論。

對於接下來是否以無黨籍立委至任期結束，林昶佐表示，現在的重點是明天大家開始上班，努力盡自己的責任，至於這些政治算計、會不會入民進黨等等的事情都先放到一邊，接下來因為疫情延宕的事情，包括修憲委員會等等的事情，希望下周趕快回去開會，現在守住這關，如果一直討論政治性議題計算，對台灣發展不是好事。

此外，接下來是否進行罷免相關修法？林昶佐說，已經有很多立委討論相關制度，包括連署造假等等，等這些討論成熟一點在進行下一部審議，目前沒有想法。

林昶佐強調，希望整個社會快恢復平靜，希望這一年多來的罷免讓台灣都很疲勞，現在投票結束了，明天要上班了，不管哪個陣營，每個人在自己崗位努力做事讓台灣好。

稍早罷免案已全數開票完成，同意54813票、不同意43340票，確定未達罷免通過門檻，林昶佐罷免案沒有過關。

台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

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