快訊／林昶佐挺過罷免　太太Doris發聲致謝「我們繼續努力」

▲林昶佐太太。（圖／翻攝Doris臉書）



記者黃巈禾／台北報導

台北市第5選區（中正、萬華區）無黨籍立委林昶佐罷免案今（9日）舉行投票，同意票5萬4813票、不同意票4萬3340票，投票率為41.93%，雖同意大於不同意票，但因投票率偏低，且未達門檻5.8萬票，因此罷免失敗。對此，林昶佐的太太Doris第一時間透過臉書表達感謝，「我們繼續努力」。

Doris表示，感謝大家，從公投、補選到反罷免，過去一年台灣社會經歷了各種紛擾，希望能夠就此告一段落，讓社會恢復平靜，百業繼續繁榮，「我們繼續努力」。

林昶佐9日晚間在服務處召開記者會表示，這幾個禮拜以來真的很辛苦，這一年來有很多罷免案及公投案，這幾個禮拜又遇到罷免案，「但是我們公投守住了，大家也看到台中補選也守住了，現在中正萬華也是守住了，感謝大家」。

林昶佐指出，如果沒有他跟團隊一起打拚，絕對無法守住，感謝一路走來這麼多人的陪伴及幫忙，這一年來台灣被這些罷免、公投、補選弄的很疲勞，但今天是禮拜天、不是禮拜六，「意思就是明天不可以睡到自然醒」，明天還要上班。

林昶佐強調，大家要往更繁榮、平安、美好的未來繼續努力，「回到我們崗位上繼續努力，也請大家繼續給我們鞭策、支持、加油」。

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