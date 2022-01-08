　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送燙青菜「她整陀泥土入嘴」崩潰　店家：有洗乾淨！網揪不對勁

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲菠菜包覆泥土，超噁。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

「以後不敢叫外送了！」一名女網友抱怨，透過外送平台訂了某餐館已20多次，殊不知這次吃燙青菜，竟吃到滿嘴泥土，讓她崩潰狂吐之外，刷了兩次牙還是超噁土味，但店家頻頻強調有把菜洗乾淨，讓原PO無言以對。文章貼出後，網友卻吵翻，認為可能是外送員倒翻，但原PO怕爆直言以後不敢訂外送了。

一名女網友在臉書《爆廢公社》崩潰表示，日前叫外送，點了一碗燙菠菜，結果吃到碗底時，發現嘴巴滿嘴泥土，「真的整陀，刷牙刷了兩次，嘴都（泥）土！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片明顯可見，菠菜四周有褐色黏狀異物，就是超噁的泥土。原PO直呼已訂了20幾次，沒想到會吃到巨雷，當下她氣得致電給店家理論，「店長還說他們菜都有洗乾淨，事實擺在眼前，我也說我不是討錢，不用賠，但是裡面員工未免太誇張了，以後不敢叫外送了！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲ 碗底還有泥土殘留。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，底下網友也看傻回應，並揪1點不對勁，「如果是燙青菜是不可能的，就算店家沒洗，滾水燙完怎會有土...除非醬有問題或那不是土」「不說以為是胡麻醬，吃土也太噁了吧」、「真的吃土了」、「這量也太多了吧，是根本就沒挑選清洗吧」、「菠菜很容易卡很多土」、「太扯，吃到土是一回事，農藥又是另一回事了，農藥超毒，這幾天多喝牛奶喔」。

不過有網友質疑，可能是外送員惡搞，「這應該是波菜沒洗，但如果店家真的有洗，說不定是外送員加料」、「會不會是外送人員打翻，在撿起來的啊」、「懷疑外送員翻倒」。對此，原PO認為「應該不是，裡面湯汁還很多，而且在底層」，且她已向平台申訴處理，「我剛有傳照片給外送平台了，他們自己去跟店家說，看那方面出問題！」

▼原PO對燙青菜已有陰影。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

ET快訊
新北3大疫苗規畫曝！　加開三重、永和等4處大型接種站
防疫計程車司機陽性！　陳時中：可能是舊案
快訊／高雄拖板車拒檢逃竄！　警狂追開4槍
夜店被迫裸體！她買2900元禮服　狂歡一半「裂到2點掉出」
擴大採檢9000人！　釐清3傳播鏈關聯
男酒駕自撞「安全氣囊炸開」！　慘死車內
19歲世界冠軍離奇亡！　「彎腰撿彈殼」中彈倒地
萬人搶登記第3劑！　北市預約系統癱瘓
桃機第2例保全確診！鄭文燦：不會只有一條傳播鏈
專家推「第3劑混打最有效」！　揭打同一廠牌嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

桃園群聚+13「出門還會掃實聯制？」　鄉民曝2種地方恐怖

職軍遇陌生男「買軍中內部資料」：可賺年薪百萬！不只1人受害

桃機第一線擴大採檢！王必勝估：9000人PCR「釐清3傳播鏈關聯」

嘉義縣防疫升級　醫院陪病限1人、探病要出具篩檢證明

終結13天「嘉玲」　境外生新增4確診、校園累計總數達942例

桃機第二例女保全確診！鄭文燦曝：機場不會只有一條傳播鏈

合歡山降雪遊客喜迎銀白世界　車輛通行須加掛雪鏈

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

寫作業「像甲骨文」扭成一團　字太醜難複習！學生：困擾16年

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

周末放晴回暖！下周襲台冷空氣漸強　「連兩波冷氣團」報到時間曝

桃園群聚+13「出門還會掃實聯制？」　鄉民曝2種地方恐怖

職軍遇陌生男「買軍中內部資料」：可賺年薪百萬！不只1人受害

桃機第一線擴大採檢！王必勝估：9000人PCR「釐清3傳播鏈關聯」

嘉義縣防疫升級　醫院陪病限1人、探病要出具篩檢證明

終結13天「嘉玲」　境外生新增4確診、校園累計總數達942例

桃機第二例女保全確診！鄭文燦曝：機場不會只有一條傳播鏈

合歡山降雪遊客喜迎銀白世界　車輛通行須加掛雪鏈

疫情升溫有利反罷免？　林昶佐：努力爭取不同意票到最後一刻

鍋寶、特福不沾鍋都特價！激殺低至3折　年前換廚具超合理

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

宜蘭員山貨車撞轎車！2車車頭「幾乎撞爛」　2人受傷送醫

柯文哲預言家！第3劑縮短間隔馬上搶爆　恐現排擠效應壓縮緊急需求

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

飛機上偷拍女人！放大一看網全嚇爆　她傳訊息「噓…我得COVID了」

昨剛出發掃街戰車就壞掉　林昶佐自嘲：從早操到晚累壞了

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

網驚現「證嚴法師」開示！慈濟不忍了

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

東勢4.5地震「台中像被撞」　地鳴大到以為921重演

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

館長嗆民進黨忙選舉不管民生：非常噁心

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

買75元珍奶「去冰剩半杯」！他傻眼：別人還以為我打翻

增1保全確診「足跡全在桃園」！鄭文燦籲1類人快採檢

桃機13確診恐爆第3條「保全傳播鏈」

面試遭亮槍性侵！網看「徵才頁面」傻眼

更多熱門

相關新聞

女外送員見「1羞羞備註」　網笑：這是在救人

女外送員見「1羞羞備註」　網笑：這是在救人

外送員見過千奇百怪的要求，幫買菸已經不稀奇，現在竟然有人還要求幫買壯陽藥！一名女外送員今天早上接到一張單，對方點了鐵板麵套餐，備註卻讓她越看越難為情，直呼「一早就要那麼激烈嗎？」

熊貓送餐包沒關變「在地」美食！網揭真實目的

熊貓送餐包沒關變「在地」美食！網揭真實目的

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

跨年夜速食餐廳爆單　外送員集體崩潰

他5年存200萬「買不起房」！網嘆：打趴一堆人

他5年存200萬「買不起房」！網嘆：打趴一堆人

疫情在家瘋連結！2成人用品外送銷量飆

疫情在家瘋連結！2成人用品外送銷量飆

關鍵字：

燙青菜菠菜泥土外送碗底

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

生理期「4種經血顏色」代表意義！

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

網驚現「證嚴法師」開示！慈濟不忍了

超清晰外星「小灰人」拍到了！

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面