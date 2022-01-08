外送燙青菜「她整陀泥土入嘴」崩潰　店家：有洗乾淨！網揪不對勁

▲菠菜包覆泥土，超噁。（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「以後不敢叫外送了！」一名女網友抱怨，透過外送平台訂了某餐館已20多次，殊不知這次吃燙青菜，竟吃到滿嘴泥土，讓她崩潰狂吐之外，刷了兩次牙還是超噁土味，但店家頻頻強調有把菜洗乾淨，讓原PO無言以對。文章貼出後，網友卻吵翻，認為可能是外送員倒翻，但原PO怕爆直言以後不敢訂外送了。

一名女網友在臉書《爆廢公社》崩潰表示，日前叫外送，點了一碗燙菠菜，結果吃到碗底時，發現嘴巴滿嘴泥土，「真的整陀，刷牙刷了兩次，嘴都（泥）土！」

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照片明顯可見，菠菜四周有褐色黏狀異物，就是超噁的泥土。原PO直呼已訂了20幾次，沒想到會吃到巨雷，當下她氣得致電給店家理論，「店長還說他們菜都有洗乾淨，事實擺在眼前，我也說我不是討錢，不用賠，但是裡面員工未免太誇張了，以後不敢叫外送了！」

▲ 碗底還有泥土殘留。（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，底下網友也看傻回應，並揪1點不對勁，「如果是燙青菜是不可能的，就算店家沒洗，滾水燙完怎會有土...除非醬有問題或那不是土」「不說以為是胡麻醬，吃土也太噁了吧」、「真的吃土了」、「這量也太多了吧，是根本就沒挑選清洗吧」、「菠菜很容易卡很多土」、「太扯，吃到土是一回事，農藥又是另一回事了，農藥超毒，這幾天多喝牛奶喔」。

不過有網友質疑，可能是外送員惡搞，「這應該是波菜沒洗，但如果店家真的有洗，說不定是外送員加料」、「會不會是外送人員打翻，在撿起來的啊」、「懷疑外送員翻倒」。對此，原PO認為「應該不是，裡面湯汁還很多，而且在底層」，且她已向平台申訴處理，「我剛有傳照片給外送平台了，他們自己去跟店家說，看那方面出問題！」

▼原PO對燙青菜已有陰影。（圖／翻攝爆廢公社）

