疫情在家瘋連結！「成人用品外送」銷量飆　這2情趣神物賣最好

▲疫情期間成人用品外送銷量大增。（圖／CFP）

記者蕭筠／台北報導

疫情期間除了三餐依賴外送之外，生鮮雜貨、生活用品也免不了需要「送到府」，近日有外送平台就觀察到台人宅在家的「3大小秘密」，其中，成人用品外送銷量直接大幅提升2成，像是保險套、潤滑液都是下單夯品之一，更曝光下訂時段意外發現「台人最愛連結時間點」，十分有趣。

▲保險套、潤滑劑訂單量大增。（示意圖／pixabay）

foodpanda公開「2021年度外送3大秘密」，其中，最有趣的就是「成人用品外送銷量大增」，因今年5至8月疫情升溫關係，不少人居家上班，待在家的時間變長了，也意外發現成人用品外送銷量較平常提升將近20% ，像是保險套外、潤滑液的訂單量皆有直接上升，更觀察到成人商品訂單發現，消費者最常下訂的時段落在每天晚上9點至半夜12點，佔全天訂單量超過4分之1，可見夜晚仍是「成人運動」主要時段。

另也發現消費者熱愛使用外送滿足毛小孩需求，尤其是養貓的飼主，像是各式貓罐頭、肉泥及、貓砂等貓咪相關用品，都在熱門銷售榜單當中；最後是觀察到各種烘焙品也是熱門外送品項之一，其中，人氣排行前3名為吐司、菠蘿麵包及紅豆麵包，可以看出台人最愛隨時就能吃的吐司來止飢。

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