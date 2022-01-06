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早餐配壯陽藥？女外送員見「1羞羞備註」不敢送　網笑：這是在救人

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲客人拜託外送員幫買的東西五花八門。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

外送員見過千奇百怪的要求，幫買菸已經不稀奇，現在竟然有人還要求幫買壯陽藥！一名女外送員今天早上接到一張單，對方點了鐵板麵套餐，備註卻讓她越看越難為情，直呼「一早就要那麼激烈嗎？」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出訂單，客人用外送叫了早餐，但鐵板麵套餐下方卻備註，「菜市場裡的XX藥局，幫買威而鋼1顆，謝謝。」原PO看了頓時瞪大眼睛，因為接到訂單的當下才早上7點多，想不到客人一大早就有如此辛辣的行程，於是截圖PO到臉書笑說「狼客啊～ 一早就要那麼激烈嗎？小妹無法幫你效勞！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲客人希望幫買1顆威而鋼。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網友紛紛笑回，「鐵板麵只是虛招，威而鋼才是重點」、「或許他高山症發作需要」、「備註是許願池嗎」、「送過保險套還有偉哥，別在意那麼多，反正送多了送久了您也應該看過很多了。」

不過專業網友提到，威而鋼的用途不一定是壯陽，因為它有血管擴張的效果，可以預防高山症，「說不定他等等吃完麵要去爬山」、「不好說，威而鋼是血管擴張劑」、「這是在救人，會出人命的。」

▼網友說威而鋼有可能是要防高山症。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

▲▼ 。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

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關鍵字：

威而鋼外送壯陽

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