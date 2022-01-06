「在地」美食送心酸！熊貓外送包沒關整箱空了　網揭真實目的

▲外送員未將箱子關上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



記者崔子柔／綜合報導

近年外送服務深受民眾喜愛，街道上隨處可見外送員的身影，他們的行為舉止也常受到網友討論。一名熊貓外送員日前忘了將外送箱拉鍊拉上，讓不少網友笑稱餐點都已經散落一地，成了「在地美食」，不過也有人質疑外送員是刻意這麼做。

原PO近日在臉書社團「爆廢公社」PO出照片表示，「熊貓大哥，不知道您送的餐點是不是『在地美食』」，畫面中的外送員正在等紅燈，但他沒將外送箱拉鍊拉上，箱子裡空無一物。

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不少網友笑回，「您的餐點已經在路上囉」、「搞不好是因為送了臭豆腐，需要讓臭味散去」、「餐點的確在路上了」、「客人您好，您的餐點正在『路上』請稍後」、「沒有啦，前一單送臭豆腐、螺獅粉，現在要讓他通風一下」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



不過也有人認為，該名外送員這麼做的目的是要「遮車牌」，「我覺得他的用意是擋車牌」、「很明顯，就是遮」、「現在擋車牌還真的是各種障眼法」，另則有其他外送員回應，「我也有送完餐不小心忘記關過，是別的外送員提醒我忘記關」、「真正想擋車牌的外送員會載著餐關起包包狂飆到客人取餐地址，外加用抹布、口罩擋車牌」。