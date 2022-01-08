鼻腔快篩失靈？哈佛專家：染疫初期恐無法篩到Omicron

▲哈佛流行病學家認為，民眾在染疫初期使用鼻腔快篩恐怕無法檢測到Omicron病毒，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

繼美國食品藥物管理局（FDA）宣布，抗原快篩試劑在測試Omicron可能更容易出現「偽陰性」後，哈佛大學流行病學家米納（Michael Mina）也表示，民眾在染疫初期使用鼻腔快篩恐怕無法檢測到Omicron病毒，因此廠商應儘速研發並尋求政府批准，讓民眾可以進行口咽部快篩，以獲得更準確的快篩結果。

據路透社報導，一份5日發布在論文預印本平台medRxiv的醫學研究顯示，29名感染Omicron的患者在多日內同時做了唾液PCR核酸檢測和鼻腔快篩，結果PCR比快篩平均早了3天檢測到病毒，顯示PCR的檢測結果更為準確。

米納指出，當人們染上Omicron後，病毒會首先感染患者的咽喉和唾液，因此在病毒到達鼻腔前，患者進行鼻腔快篩難以檢測到Omicron病毒，不過患者在這個階段就已經是病毒攜帶者，並可能將病毒傳播給其他人，因此廠商應儘速尋求政府批准，讓民眾可以進行口咽部快篩，以獲得更準確的快篩結果。

此前網上曾有人聲稱居家快篩的鼻腔拭子從喉嚨取樣會更準確，但FDA依舊呼籲民眾，必須依照說明書進行鼻腔快篩，因為自行進行口咽部快篩的風險較高，可能對使用者造成傷害。米納呼籲，美國政府可以效仿英國，在家用新冠病毒抗原自我檢測套組中，加入口咽部快篩的使用說明，而廠商也應研發可以讓民眾更安全使用的口咽部快篩試劑。

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