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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文未取消「靜昶」輔選　侯友宜：人民現在最關心能否守住疫情

記者蘇晏男／新北報導

桃園機場群聚案持續擴大，累計13起本土個案，然而總統蔡英文卻維持今晚替中二立委補選民進黨候選人林靜儀及無黨籍立委林昶佐站台行程。對此，侯友宜8日表示，現階段人民最關心能不能守住防疫，而政府現在最重要的事就是守住Omicron變異株，把防線守住，其他的事若沒那麼重要，還是把防疫擺在第一個位置。

▼侯友宜上午建議總統，現階段政府作為應以防疫為先。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲▼侯友宜召開疫情應變會議會後記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

明日登場的中二選區立委補選及「罷昶」投票，遇上桃機群聚案，然而總統府發言人張惇涵表示，蔡英文預計8日下午視察中央流行疫情指揮中心，掌握各項防疫工作進度，仍維持原訂台北與台中的行程，只是會視疫情狀況彈性調整。

侯友宜8日上午召開新北市防疫記者會，會中被問到，怎麼看明天是中二補選，但現在桃機染疫事件越來越擴大，蔡英文還要下去幫忙輔選？侯友宜回應，現階段人民最關心的是，到底政府能不能守住防疫，很多地方人心惶惶，全力戒備中，政府現在最重要的事，就是守住Omicron，把防線守住，不要帶來人民生活跟經濟上更大的傷害。

侯友宜強調，這是政府現階段該有的態度跟作為，「其他的事若沒那麼重要」，還是把防疫擺在第一個位置。媒體追問，會建議總統取消輔選嗎？侯說：「我想一切以防疫為主。」

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