快訊／「要隨狀況做好應變」　侯友宜：中央應調整高風險國家

記者蘇晏男／新北報導

國際疫情嚴峻，境外移入屢創新高，尤其以美國最多，但中央流行疫情指揮中心未打算將其列為高風險國家。對此，新北市長侯友宜8日再次喊話中央要嚴守國門，須調整高風險國家，畢竟若回到之前疫防疫狀況，全民付出的代價，絕對遠超過將病毒阻絕於境外，快速調整帶來的一點點影響。

新北市長侯友宜8日上午舉行閉門防疫應變會議，會後並召開記者會說明應變作為。對於自己不斷強調希望阻絕境外，是否覺得高風險國家部分需調整，而春節快到了，有些措施要加強管制？侯友宜表示，在之前7+7未定案前，10+4自己也說過很多次，阻絕於境外才是不二法門，隨著要匡列高風險國家，本來就要快速做好調整，哪個國家染疫案比較多，而且進到台灣的這個國家的境外移入確診案比較多，當然就要做好步伐的調整。

侯友宜強調，我們不是一成不變，要隨著狀況做好機動應變，這才是政府該做的。中央認為不需要調整，但他覺得境外移入屢創新高，全民非常擔心進到社區，若不調整，讓人民重新回到之前Delta跟Alpha變異株進來的時候，人民生活受到嚴重衝擊、經濟受傷，全民付出的代價，絕對遠超過將病毒阻絕於境外，快速調整帶來的一點點影響，所以還是期待中央快速調整風險高的國家，才取嚴守國門策略。

媒體追問，嚴守國門是指高風險人員不進入台灣嗎？侯友宜說，中央有很多專家學者，也有現在發生的現象，有的國家比例非常高，以及人民面對境外移入個案越來越多，中央就要思考是否快速調整步伐。

「我們是建議。」侯友宜也說，就像當時他們建議「10+4」、「7+7」要審慎考慮，中央做的決定，若阻絕於境外檔不住 ，當然管控境內的人，身為地方首長也會全力以赴，防疫一條心，大家一起努力。

▼新北市長侯友宜。（資料照／新北市政府提供）