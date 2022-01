美前國務卿蓬佩奧「6個月甩肉40公斤」　瘦身後帥照曝光

▲蓬佩奧(Mike Pompeo)在任職美國國務卿期間,就有嚴重的肥胖問題,去年6月更高達136公斤。(圖/路透)



中央社華盛頓7日綜合外電報導

曾於美國前總統川普主政期間擔任國務卿的蓬佩奧受訪時表示,他去年6月看到自己體重即將邁入300磅(136公斤)大關,讓他下定決心開始減重,6個月來甩掉90磅(40公斤)。

英國「每日快報」((Daily Express)和美國「紐約郵報」(New York Post)報導,蓬佩奧(Mike Pompeo)說:「我開始運動,並非每天,但幾乎是每天,吃健康的食物,體重就開始下降了。」

蓬佩奧還將家中地下室打造成健身房,設備包括各種重量的啞鈴和一台滑步機。

他說:「我儘量一週去地下室5、6次,每次待半小時左右,沒有什麼科學的方法。沒有教練、沒有營養師,就只有我一個人。」

▲蓬佩奧在2021年聖誕假期與家人合照,明顯看得出來變瘦不少。(圖/翻攝自Facebook/Mike Pompeo)



出身西點軍校(West Point)的蓬佩奧2010年當選堪薩斯州聯邦眾議員後,體重開始直線上升。然而,他承認維持健康的體重對他來說,一直是「一生的掙扎」。

紀律也相當重要,包括改變飲食習慣,戒掉起司漢堡和含糖食品,代之以比較均衡的飲食。儘管蓬佩奧養成了新的健康生活習慣,但他仍承諾會維持傳統,參加家庭聚餐。

身為義大利後裔的他,家庭聚餐時餐桌上總少不了義大利麵、麵包、起司和甜點,但為了維持身材他會節制飲食,只吃沙拉。

蓬佩奧從川普政府卸任後,成為福斯新聞(Fox News)撰稿人,在非營利組織美國法律與正義中心(American Center for Law and Justice)擔任國際事務高級顧問,並成立政治行動委員會(PAC),致力於幫助共和黨在期中選舉奪回參眾兩院的多數席位。

談到是否有參加2024年美國總統大選的打算時,他一笑置之說,目前只想花時間陪伴給予他「極大支持」的妻子和家人,希望可以享受當爺爺的天倫之樂。

EXCLUSIVE: Mike Pompeo: How I lost nearly 100 pounds in 6 months https://t.co/wwZXFPKwGg pic.twitter.com/gMBwOGqwty