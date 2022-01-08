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美前國務卿蓬佩奧「6個月甩肉40公斤」　瘦身後帥照曝光

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）在任職美國國務卿期間，就有嚴重的肥胖問題，去年6月更高達136公斤。（圖／路透）

中央社華盛頓7日綜合外電報導

曾於美國前總統川普主政期間擔任國務卿的蓬佩奧受訪時表示，他去年6月看到自己體重即將邁入300磅（136公斤）大關，讓他下定決心開始減重，6個月來甩掉90磅（40公斤）。

英國「每日快報」（(Daily Express）和美國「紐約郵報」（New York Post）報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）說：「我開始運動，並非每天，但幾乎是每天，吃健康的食物，體重就開始下降了。」

蓬佩奧還將家中地下室打造成健身房，設備包括各種重量的啞鈴和一台滑步機。

他說：「我儘量一週去地下室5、6次，每次待半小時左右，沒有什麼科學的方法。沒有教練、沒有營養師，就只有我一個人。」

▲▼蓬佩奧在2021年聖誕假期與家人合照，明顯看得出來變瘦不少。（圖／翻攝自Facebook／Mike Pompeo）

▲蓬佩奧在2021年聖誕假期與家人合照，明顯看得出來變瘦不少。（圖／翻攝自Facebook／Mike Pompeo）

出身西點軍校（West Point）的蓬佩奧2010年當選堪薩斯州聯邦眾議員後，體重開始直線上升。然而，他承認維持健康的體重對他來說，一直是「一生的掙扎」。

紀律也相當重要，包括改變飲食習慣，戒掉起司漢堡和含糖食品，代之以比較均衡的飲食。儘管蓬佩奧養成了新的健康生活習慣，但他仍承諾會維持傳統，參加家庭聚餐。

身為義大利後裔的他，家庭聚餐時餐桌上總少不了義大利麵、麵包、起司和甜點，但為了維持身材他會節制飲食，只吃沙拉。

蓬佩奧從川普政府卸任後，成為福斯新聞（Fox News）撰稿人，在非營利組織美國法律與正義中心（American Center for Law and Justice）擔任國際事務高級顧問，並成立政治行動委員會（PAC），致力於幫助共和黨在期中選舉奪回參眾兩院的多數席位。

談到是否有參加2024年美國總統大選的打算時，他一笑置之說，目前只想花時間陪伴給予他「極大支持」的妻子和家人，希望可以享受當爺爺的天倫之樂。

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