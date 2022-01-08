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桃機群聚擴大！黃珊珊幫王必勝加油　「誠心祈願他一如以往必勝」

▲王必勝進駐桃園機場，日前走訪確認確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝(前排右)進駐桃園機場，日前走訪確認確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚案持續擴大，至今（8日）上午累計13人確診，中央流行疫情指揮中心日前成立「前進指揮所」，第四度由醫福會執行長王必勝擔任指揮官「拆蛋」。台北市副市長黃珊珊透過臉書替王必勝「加油」，並表示自己誠心祈願王可以化險為夷，一如以往，必勝！

「王必勝，加油！」黃珊珊8日一早在臉書發文表示，松山機場也有國際線，所以昨天到現場了解入境流程。現在正值入境高峰期，直到1月16日以前都是回家過年的國人，現在我們最重要的工作，就是讓他們有條安全回家的路。

話鋒一轉，黃珊珊說，「王必勝執行長已經進駐桃園機場，誠心祈願他可以化險為夷，一如以往，必勝！」

「從機場防疫人員、防疫計程車到防疫旅館，需要大批人力物力。」她透露，有一位朋友長居國外，因封城已經在家工作一年多，好不容易盼到回家過年，到防疫旅館接到通知需要機上後排有人確診，所以改為居家隔離，解隔前採檢又呈陽性確診，被移到醫院再住了十幾天，一條回家的路，一波三折，雖然沒有什麼症狀，但也像是做了一場惡夢。

黃珊珊說，桃園機場的本土群聚案，看來有不同的感染源，雖然暫時還沒有台北的足跡或關聯，但是現在交通四通八達，每個人又來自四面八方，什麼都可能發生！假設台北會再度發生社區感染，我們已經繃緊神經，按照SOP提升醫院與防疫旅館量能，加速施打第三劑疫苗。

根據北市府與北醫團隊合作在萬華地區做三千多人抗體檢測結果，黃珊珊指出，發現注射兩劑疫苗120天後，體內抗體濃度確實下降很多；中央昨天終於同意開放可在第二劑疫苗注射後84天施打（第三劑），為了提高疫苗覆蓋率，我們要在最短的時間，讓第一類到第三類的醫護人員、防疫人員（警消、環保、防疫旅館、防疫計程車等）優先施打完畢，因為他們最早施打第一劑疫苗，保護力下降速度也最快。

黃珊珊認為，這場疫情雖還沒看到終點，但彷彿可以看得到隧道外的那道光，疫苗至少已經可以減緩重症，最後病毒變異的結果就是流感化，每年打疫苗就可以控制疫情，全世界才能趕快回到正常生活。「這一波，正要開始，大家繃緊神經，戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，一起過個好年！」

文末，黃珊珊用Hashtag強調，「桃園加油」、「王必勝加油」。

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