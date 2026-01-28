中國開綠燈批准進口H200晶片　3大巨頭名單曝光

▲擁有TikTok的字節跳動也在首波獲准名單中，急需H200晶片來訓練其龐大的AI模型以維持競爭力。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前低調現身中國，隨即傳出重大突破！根據《路透社》獨家報導，消息人士透露，中國政府態度大轉彎，已正式批准字節跳動、阿里巴巴與騰訊等三大科技巨頭，採購輝達最強大的H200人工智慧晶片。據傳首波獲准採購數量超過40萬顆，顯示北京當局為了不想在AI競賽中掉隊，選擇在扶植國產與進口需求間做出妥協。

知情人士指出，北京這次「開綠燈」並非毫無限制，而是採取「有條件放行」。字節跳動、阿里巴巴和騰訊雖然拿到了入場券，合計獲准購買逾40萬顆H200晶片，但後續仍有其他廠商在排隊等待審批。

值得注意的是，這項消息曝光的時間點，恰巧就在輝達執行長黃仁勳本週造訪中國期間。黃仁勳上週五先是抵達上海參加輝達中國區的年會，隨後轉往北京及其他城市。雖然輝達官方與中國工信部、商務部對此均未回應，但市場普遍認為黃仁勳此行與疏通晶片進口關卡有關。

不過，要買到這些頂規晶片並不容易。消息人士透露，中國政府目前的批准附帶條件，細節雖未完全敲定，但過往當局曾討論過「捆綁銷售」策略，也就是企業每買一顆輝達H200，就必須搭配購買一定比例的國產晶片。有消息人士直言，目前的許可證限制仍然太嚴格，導致部分客戶還在觀望，尚未將批准轉化為實際訂單。

H200是輝達目前效能第二強的AI晶片，也是美中科技戰的關鍵引爆點。雖然美國政府本月初已放行H200出口中國，但北京先前因擔憂依賴外國技術，一度由海關擋下進口。