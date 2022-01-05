桃機第三劑接種率僅「個位數」　迎戰本土疫情單日拚百人施打

▲桃機員工排隊接種第三劑疫苗。（圖／讀者提供）

記者許維寧／台北報導

國門桃園機場今天（1/5）再增加一例本土確診個案，同樣為清潔包商員工，與昨日個案曾搭同一輛車通勤上下班。桃園市長鄭文燦昨日要求，機場每一道防線的工作人員，都應該要以「百分之百打完第三劑」為目標。桃機表示，截至去年12月30日目前第三劑加強劑疫苗接種比例僅有「個位數」，現今持續催打中，今天還會再有接近300位員工接種。

桃園機場於去年12月初便開始設點，開放符合接種間隔、身份的員工施打第三劑疫苗，但未料近日爆發桃機群聚個案，桃園市長鄭文燦昨日便表示，目前正持續進行第三劑（追加劑）接種，認為每一道防線的工作人員，都應該要以「百分之百打完第三劑」為目標。

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根據桃機數據統計，目前第一劑疫苗接種率已達98.28%，第二劑亦達95.26%，目前正持續進行第三劑（追加劑）接種。但由於必須符合接種間隔才能施打追加劑，因此截至去年底12月30日止，桃機員工已接種第三劑的比例僅有「個位數」仍不到10%。

但桃機說明，目前桃機內部持續開設接種站，不論是桃機公司正式員工、外包廠商員工、航空公司駐站人員，只要符合接種資格和間隔都可以預約第三劑。只要接種站有開設，預估一天都可以協助200至300人接種，今天預計就會再有近300人前來施打第三劑，第三劑覆蓋率可持續提升。

桃機也說，由於機場屬於第一線人員，接種前兩劑疫苗時間較早，先前多是接種兩劑AZ疫苗，本次第三劑追加劑則為半劑莫德納疫苗，由衛福部立桃園醫院、聯新醫院持續協助中。

▲桃機員工排隊接種第三劑疫苗。（圖／讀者提供）