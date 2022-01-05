　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機第三劑接種率僅「個位數」　迎戰本土疫情單日拚百人施打

▲桃機員工排隊接種第三劑疫苗。（圖／讀者提供）

▲桃機員工排隊接種第三劑疫苗。（圖／讀者提供）

記者許維寧／台北報導

國門桃園機場今天（1/5）再增加一例本土確診個案，同樣為清潔包商員工，與昨日個案曾搭同一輛車通勤上下班。桃園市長鄭文燦昨日要求，機場每一道防線的工作人員，都應該要以「百分之百打完第三劑」為目標。桃機表示，截至去年12月30日目前第三劑加強劑疫苗接種比例僅有「個位數」，現今持續催打中，今天還會再有接近300位員工接種。

桃園機場於去年12月初便開始設點，開放符合接種間隔、身份的員工施打第三劑疫苗，但未料近日爆發桃機群聚個案，桃園市長鄭文燦昨日便表示，目前正持續進行第三劑（追加劑）接種，認為每一道防線的工作人員，都應該要以「百分之百打完第三劑」為目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據桃機數據統計，目前第一劑疫苗接種率已達98.28%，第二劑亦達95.26%，目前正持續進行第三劑（追加劑）接種。但由於必須符合接種間隔才能施打追加劑，因此截至去年底12月30日止，桃機員工已接種第三劑的比例僅有「個位數」仍不到10%。

但桃機說明，目前桃機內部持續開設接種站，不論是桃機公司正式員工、外包廠商員工、航空公司駐站人員，只要符合接種資格和間隔都可以預約第三劑。只要接種站有開設，預估一天都可以協助200至300人接種，今天預計就會再有近300人前來施打第三劑，第三劑覆蓋率可持續提升。

桃機也說，由於機場屬於第一線人員，接種前兩劑疫苗時間較早，先前多是接種兩劑AZ疫苗，本次第三劑追加劑則為半劑莫德納疫苗，由衛福部立桃園醫院、聯新醫院持續協助中。

▲桃機員工排隊接種第三劑疫苗。（圖／讀者提供）

▲桃機員工排隊接種第三劑疫苗。（圖／讀者提供）

ET快訊
南韓高鐵出軌！　車窗碎裂慘況曝光
雙B路口對決！　BMW側身爛毀1人送醫
《華燈》鳳小岳透露兇手「2線索」！　全場驚呼
柯文哲冷風獨站40分鐘　綠委爆：蔡英文其實很不開心
快訊／不攤計程車錢！　他在後座活活打死人拖下車
鳳梨驚爆求婚成功！　「超大顆鑽戒」套牢辣女友
快訊／桃園4本土確診　12處最新足跡公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

低估「規模6強震」沒發國家警報！氣象局2精進措施出爐

逛IKEA驚問「有賣防爆拆彈服？」　網激推是冬季神物：超需要

桃機第三劑接種率僅「個位數」　迎戰本土疫情單日拚百人施打

桃機群聚4確診12足跡曝　到過忠貞市場、家樂福、大潤發

疫情告急！專家喊話「第3劑間隔縮短」　陳時中：明後天開會討論

桃園「取消放寬口罩規定」全台縣市將跟進？陳時中這樣說

桃機染疫司機「載過Omicron境外個案」　羅一鈞：待基因定序比對

清潔人員、小黃司機冒高風險工作　陳時中喊話：別稱他們「破口」

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

低估「規模6強震」沒發國家警報！氣象局2精進措施出爐

逛IKEA驚問「有賣防爆拆彈服？」　網激推是冬季神物：超需要

桃機第三劑接種率僅「個位數」　迎戰本土疫情單日拚百人施打

桃機群聚4確診12足跡曝　到過忠貞市場、家樂福、大潤發

疫情告急！專家喊話「第3劑間隔縮短」　陳時中：明後天開會討論

桃園「取消放寬口罩規定」全台縣市將跟進？陳時中這樣說

桃機染疫司機「載過Omicron境外個案」　羅一鈞：待基因定序比對

清潔人員、小黃司機冒高風險工作　陳時中喊話：別稱他們「破口」

2014年提名柯文哲挨批識人不明　莊瑞雄：16年能政黨輪替他有功

台南防疫計程車落實防疫措施　保護司機也為健康把關

擺脫130部隊飆出158公里　郭泓志讚林振瑋是運科好例子

澳洲Omicron現蹤後「單日確診狂飆50倍」連3天創新高　民怨爆發

南韓高鐵發生出軌事故　7人輕重傷！車窗恐怖碎裂慘況曝光

日本動物園老虎攻擊！釀3飼養員輕重傷　「咬人虎」真面目曝光

林采緹脫光泡湯「全空辣照」攝影師曝光！　恢單近2年親洩感情狀態

「台銀魔獸」發威　謝宗融雙10數據加持奪單週MVP

金氏世界紀錄「天庫」一卡通來了　北港武德宮首發5000枚開賣

奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

日本認證台恐有規模8.0強震

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

武嶺「長腿正妹呆站1hr」鄉民狂盯！結局驚呆了

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

業績都達標仍被資遣　網點破真相

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

台大驚傳女學生意外　校方致學生公開信

今起打疫苗可領200元禮券！

周三水氣報到　降雨區域一次看

更多熱門

相關新聞

國際疫情日爆250萬例確診　陳時中：全世界均列高風險

國際疫情日爆250萬例確診　陳時中：全世界均列高風險

桃園機場昨日三名清潔員、一防疫計程車司機確診，今天（1/5）再確診一名大夜班清潔員工。指揮中心今天下午召開記者會，指揮官陳時中也表示，國際上疫情狀況仍是「烽火連連」，應該把全世界各國都當作高風險國家。

本土案例連環爆「升三級警戒」？　陳時中回應

本土案例連環爆「升三級警戒」？　陳時中回應

林靜儀｢超扯言論又被挖｣！　網酸爆：看不起

林靜儀｢超扯言論又被挖｣！　網酸爆：看不起

Omicron入侵5確診　國民黨抓包：鄭文燦到沙鹿站台林靜儀

Omicron入侵5確診　國民黨抓包：鄭文燦到沙鹿站台林靜儀

狂增歐美病例　Omicron是善類？

狂增歐美病例　Omicron是善類？

關鍵字：

莫德納桃園機場第三劑AZ確診

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

日本認證台恐有規模8.0強震

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面