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美國千億美元新冠紓困金被詐領　政府僅追回零頭！

▲▼美元,美金,女生。（圖／CFP）

特勤局推測，被不法分子或集團詐領的紓困金，總額不少於1000億美元。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國特勤局(United States Secret Service，縮寫USSS)21日公布一項驚人數字：至少1000億美元(約3兆台幣)的新冠紓困資金被不法之徒詐領，數額之鉅連資深反詐騙專家也驚嘆「前所未見」！而截至目前，執法部門追回來的錢僅為全部損失的零頭。

美聯社22日報導，自從2020年新冠疫情爆發以來，美國政府總共發放約3.4兆美元紓困金，當中包括現金補助、失業補助以及企業低息貸款等。媒體形容，由於美國政府發放的這塊「超級大蛋糕」太過誘人，不僅吸引了全球組織性詐騙集團的垂涎，美國國內一些腦筋動得快的個人也試圖從中分一杯羹。

特勤局推測，被不法分子或集團詐領的紓困金總額不少於1000億美元，約佔國家總撥款的3%左右。另外據美國勞工部統計，失業補助是被詐騙、冒領的「重災區」，流失金額高達約870億美元。

▲▼美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 自從2020年新冠疫情爆發以來，美國政府總共發放約3.4兆美元紓困金。（圖／達志影像／美聯社）

除了保護美國領導人和政要之外，美國特勤局的另一項重要職責就是打擊網路及金融犯罪。為打擊猖獗的紓困金詐領現象，該機構甚至專門設立一個職位，負責處理國家疫情詐騙及失款追回事項。現任該項工作的協調員是擁有豐富反詐騙經驗的資深探員杜森，據他表示，即使他在該領域工作已20多年，如此大規模的詐騙也是他「生平未見」。

杜森認為，政府很多救助金專案在網路上即可申領；審核不嚴，因此給了詐騙者很多鑽漏洞的機會。司法部面也提到，詐騙集團或個人的慣用手法就是竊取資料、假借他人身分上網申請，有騙子甚至嘗試使用死者和外國交換生的身分冒名詐領。

透過和金融機構及地方執法部門合作，特勤局追回的款項約23億美元，另有上百名犯罪嫌疑人已被緝拿歸案。但該機構正在著手調查的詐領案件仍高達900起，嫌犯遍布全美各州。

美聯社稱，特勤局正在處理的詐領案還不包括司法部之前已經受理的紓困金相關詐領案件。截至上周，司法部已對95宗刑事案件中的150多名詐騙嫌疑人提出控告，追回款項超過7500萬美元，同時沒收嫌犯購置的房地產及大量奢侈品。

2021年以來，美國媒體曝光了大批「發國難財」的詐騙集團及個人，其詐騙金額之距讓人瞠目結舌，例如德州一名男子利用11家皮包公司騙取超1700萬美元的低息貸款，把騙來的錢買房和用在個人享樂上。亞利桑那州的一個家族詐騙集團則利用類似手法騙貸2300萬美元。更為「奇葩」的是，加州一對夫婦利用大量虛假身份騙貸2000萬美元後立即跑路，連家裡的3個孩子都不要了！

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