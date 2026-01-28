川普政府不爽！韓青瓦台認「國會投資立法延宕」　他明抵華府談判

▲美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）



記者羅翊宬／編譯

針對美國總統川普先前透過社群平台放話，將南韓汽車、木材、醫療藥品對等關稅從15%調升至25%，南韓青瓦台政策室長金容範今（28）日解釋，主要原因在於南韓國會尚未審理《對美投資特別法》，導致相關投資協議無法快速啟動，美方因此感到焦急且不滿。

南韓政府強調，將透過產業通商部長金正官與美國商務部長盧特尼克在華府的溝通管道，向美方詳細解釋立法進度。

根據《韓聯社》，金容範28日下午在記者懇談會上指出，川普的訊息反映出美方希望南韓政府的對美投資專案能夠更快啟動，而南韓國會的審議程序讓美方感覺到進度緩慢，「我認為美方的不滿，100%在於（南韓）國會立法程序延遲。因為美方也深知，在韓國必須要等到法案審議結束，才能展開對美投資基金程序」。

金容範強調，南韓政府將向國會充分說明特別法的重要性，同時向美方詳細說明政府與國會正在進行的各項努力，並冷靜尋求解決方案，以消除雙方誤解與加速投資落地。

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（資料照／VCG）

報導分析，南韓政府目前認為，最關鍵的對美溝通管道是金正官與美國商務部長盧特尼克的會談。此外，南韓通商交涉本部長呂翰九也將提前與美國貿易代表署（USTR）代表格里爾（Jamison Greer）會面討論相關議題。

另外，青瓦台也考慮在特別法尚未通過前，先行進行投資專案的預先審查，以加快準備作業。

目前人在加拿大的金正官，將預計美東時間28日晚間9時25分（台灣時間29日上午10時25分）抵達華盛頓杜勒斯國際機場，屆時將與盧特尼克等美方主要官員會談，釐清川普對於提升南韓關稅的真正目的，並充分說明南韓對美投資的立法與投資執行情況。