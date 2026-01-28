北海道札幌暴雪來襲　今、明夜間列車「全面停駛」

▲日本北海道札幌市降下暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到持續降雪不斷等影響，日本JR北海道宣布，28日與29日每晚9時起，從札幌站出發及抵達的所有列車將全面停駛，以利除雪作業順利進行。受影響的列車涵蓋特急、快速及普通列車共計113個班次，29日早晨部分列車也將因除雪暫停，乘客需留意最新運行資訊。

根據《日本放送協會》，JR北海道公布，28日晚間9時停駛的列車包括札幌往返北海道各地的特急16個班次、札幌至新千歲機場的快速「機場號列車」14個班次，以及普通電車83個班次，合計共113個班次。

至於明（29）日早晨，受到除雪作業影響，特急4個班次與普通電車14個班次也將停駛，但快速「機場號列車」仍維持正常運行。預計29日晚間至30日早晨，也將出現類似規模的停駛，JR北海道將於29日公布詳細資訊。

▲▼日本北海道札幌市暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

針對列車停駛，新千歲機場方面則緊急啟動替代巴士服務。北海道運輸局表示，28日及29日每晚9時起，將由巴士公司從新千歲機場前往札幌市大谷地巴士總站，首班巴士約於晚間8時30分發車，末班車為凌晨0時，車資為1200日圓，僅接受現金付款。

運輸局提醒，由於緊急巴士班次有限，無法保證所有乘客皆能搭乘，建議旅客盡可能提前或改搭其他交通工具。

JR北海道鐵道事業本部長島村昭志在札幌市內召開記者會致歉，「列車頻繁延誤與停駛，造成許多乘客不便，我們深表歉意。此次除雪作業雖為臨時決定，但為了讓旅客能夠安心搭乘，我們必須確保充足的時間進行除雪。」

對於列車停駛的影響，民眾反應不一。某40多歲女性表示，「我丈夫可能因工作晚歸受到影響，大家都仰賴這些列車，觀光客也會困擾。如果影響持續，可能連札幌的形象都會受影響，希望能盡快恢復正常。」