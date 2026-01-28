　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北海道札幌暴雪來襲　今、明夜間列車「全面停駛」

▲▼日本北海道札幌市降下暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道札幌市降下暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到持續降雪不斷等影響，日本JR北海道宣布，28日與29日每晚9時起，從札幌站出發及抵達的所有列車將全面停駛，以利除雪作業順利進行。受影響的列車涵蓋特急、快速及普通列車共計113個班次，29日早晨部分列車也將因除雪暫停，乘客需留意最新運行資訊。

根據《日本放送協會》，JR北海道公布，28日晚間9時停駛的列車包括札幌往返北海道各地的特急16個班次、札幌至新千歲機場的快速「機場號列車」14個班次，以及普通電車83個班次，合計共113個班次。

至於明（29）日早晨，受到除雪作業影響，特急4個班次與普通電車14個班次也將停駛，但快速「機場號列車」仍維持正常運行。預計29日晚間至30日早晨，也將出現類似規模的停駛，JR北海道將於29日公布詳細資訊。

▲▼日本北海道札幌市降下暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本北海道札幌市暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本北海道札幌市降下暴雪，新千歲機場周邊交通網癱瘓，JR北海道決定晚間停駛。（圖／達志影像／美聯社）

針對列車停駛，新千歲機場方面則緊急啟動替代巴士服務。北海道運輸局表示，28日及29日每晚9時起，將由巴士公司從新千歲機場前往札幌市大谷地巴士總站，首班巴士約於晚間8時30分發車，末班車為凌晨0時，車資為1200日圓，僅接受現金付款。

運輸局提醒，由於緊急巴士班次有限，無法保證所有乘客皆能搭乘，建議旅客盡可能提前或改搭其他交通工具。

JR北海道鐵道事業本部長島村昭志在札幌市內召開記者會致歉，「列車頻繁延誤與停駛，造成許多乘客不便，我們深表歉意。此次除雪作業雖為臨時決定，但為了讓旅客能夠安心搭乘，我們必須確保充足的時間進行除雪。」

對於列車停駛的影響，民眾反應不一。某40多歲女性表示，「我丈夫可能因工作晚歸受到影響，大家都仰賴這些列車，觀光客也會困擾。如果影響持續，可能連札幌的形象都會受影響，希望能盡快恢復正常。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」
快訊／日本晚間發生地震！
快訊／高醫曝陳菊最新狀況
快訊／太子集團2.0！　檢調拘捕12人
「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　醫嘆：不到1年就走了
李鴻鈞代理監察院長　總統府：陳菊病情進步但康復仍需時間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

中國開綠燈批准進口H200晶片　3大巨頭名單曝光

北海道札幌暴雪來襲　今、明夜間列車「全面停駛」

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

川普政府不爽！韓青瓦台認「國會投資立法延宕」　他明抵華府談判

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

伊朗絞刑處決！男遭控替以色列摩薩德做事　轉移車輛藏炸藥

暴瘦剩28kg！韓20萬網紅「罹罕見腎癌」病逝　男友悲痛證實

日眾議院改選「事前投票」今展開！入場券來不及寄　自民黨民調回升

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

中國開綠燈批准進口H200晶片　3大巨頭名單曝光

北海道札幌暴雪來襲　今、明夜間列車「全面停駛」

黑鷹撞客機67死！還原「駕駛艙第一視角」空難瞬間曝　根本閃不了

川普政府不爽！韓青瓦台認「國會投資立法延宕」　他明抵華府談判

亞洲多國嚴防立百病毒！印度宣布「疫情受控」　196接觸者全陰性

伊朗絞刑處決！男遭控替以色列摩薩德做事　轉移車輛藏炸藥

暴瘦剩28kg！韓20萬網紅「罹罕見腎癌」病逝　男友悲痛證實

日眾議院改選「事前投票」今展開！入場券來不及寄　自民黨民調回升

3個月前才裁員1.4萬人　亞馬遜宣布「再裁1.6萬人」

富邦勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士強勢奪勝晉級本屆東超6強

涉毒殺同業羊駝、梅花鹿！惡業者農場遭改名「投毒休閒農場」

快訊／監察院證實陳菊主動請辭　感謝為監察職權、人權保障的付出

2026開春最強聯名清單　FILA攜手故宮、PUMA找頑童加持嘻哈精神上腳

一天刷3次牙！女主管「飄煮熟高麗菜味」煩炸　元凶找到了

《超級名模生死鬥》紀錄片揭開黑幕　泰拉受訪認「我知道我太過分」

陳菊請辭獲准　國民黨團：新任監察院長須具中立性

快訊／日本晚間發生規模5.1地震！初判最大震度3級

9人合體再進化！　女團HUR+宣布要開專場演唱會了

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

國際熱門新聞

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

辦公室傳呻吟聲　公司創辦人激戰女下屬

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

黑鷹撞客機空難67死！　駕駛艙模擬畫面曝

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

日本晚間規模5.1地震！初判最大震度3級

韓「戀童淫魔」趙斗淳再度入獄！

霍諾德征服台北101「這一幕」最催淚！川普孫女感動

黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁揚近2％

台積電奪冠！全球50大非美國科技公司排名曝

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

印度爆立百疫情　亞洲各國加強邊境檢疫

才貌兼具！日本京大「美女刺客」突退選

伊朗19歲重機網美被射殺　官媒：車禍意外

更多熱門

相關新聞

川普政府不爽　青瓦台認：國會投資立法延宕

川普政府不爽　青瓦台認：國會投資立法延宕

針對美國總統川普先前透過社群平台放話，將南韓汽車、木材、醫療藥品對等關稅從15%調升至25%，南韓青瓦台政策室長金容範今（28）日解釋，主要原因在於南韓國會尚未審理《對美投資特別法》

日本54年來首次無大貓熊　陸專家嘆：不太可能有後續

日本54年來首次無大貓熊　陸專家嘆：不太可能有後續

幫兔子拍照　換角度大叔變帥哥

幫兔子拍照　換角度大叔變帥哥

日眾院改選「事前投票」今展開！她民調回升

日眾院改選「事前投票」今展開！她民調回升

台籍詐騙車手日本現形　不會說日文當場被逮

台籍詐騙車手日本現形　不會說日文當場被逮

關鍵字：

日韓要聞日本北海道札幌暴雪JR北海道新千歲機場

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

陳漢典收到紅包了！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

Toyz獄中結婚了！

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

捲空拍機投毒案　張美阿嬤農場發聲

嚴凱泰21歲女兒公開IG帳號！名媛生活火辣照曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面