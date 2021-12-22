創建國兩百多年來最低！美國最新人口增長率僅0.1%

▲美國人口增長率創下建國以來的新低。(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國廣播公司（ABC）報導，美國人口普查局公布的人口統計資料顯示，全國的人口增長率在2020年7月至2021年7月期間僅為0.1%，創下美國18世紀建國以來的最低水準。

資料顯示，從去年7月至今年7月，人口增加數為39萬2665人，人口總數達3.318億人，人口增長率僅為0.1%。Politico網站報導，這是自1937年以來，美國人口增長數首度不足100萬人、也是自1900年以來人口增長數最低的一年。

對此，ABC分析指出，新冠疫情對美國人口增長的打擊是多方面的：美國新冠死亡人數超過80萬，讓許多夫妻不敢生育；而移民進入美國也受到極大限制。上述因素都嚴重衝擊了人口增長率。

據了解，在疫情之前，美國的人口增長率本來就在連年走下坡，疫情對此一趨勢更是雪上加霜。人口普查局專家說，「過去多年來人口的增長率一直趨緩，這主要是因為出生率較低、國際淨流入移民減少、以及高齡化帶來的死亡率上升。」

另一方面，美國人口的增長還出現了一個新趨勢：即國際移民人數首度超過了本土增加人數。2020年，美國移民淨流入的人數約為24.5萬，而本土人口的淨增長為14.8萬。

不過，移民淨流入的人數仍顯著低於2019至2020年的47.7萬，更低於過去10年的最高值：2015至2016年的104.9萬。這主要跟新冠疫情期間美國實施的跨國旅行限制有關。

2020年至2021年期間，全美有33個州人口數增加，17個州和首都華盛頓的人口數則是減少。當中，紐約州是人口減少比例最高的州，過去一年人口減少了1.6%。首都華盛頓的人口更流失了2.9%。加州和伊利諾州分別減少0.7%和0.9%；德州和佛羅里達州的人口則分別增長了1.1%和1.0%。