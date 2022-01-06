金正恩上任10年試射62次飛彈！遠超過阿公+老爸　川普酸「火箭人」

▲金正恩親自視察飛彈試射。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓5日朝日本海方向試射彈道飛彈，6日上午親自證實試射的是「極音速飛彈」（hypersonic missile），這也是北韓自2021年10月19日後，時隔2個月再度發射飛彈，同時也表明了其無意促成無核化談判的態度。事實上，領導人金正恩上任剛滿10年，但他在任內進行的彈道飛彈試射次數其實遠遠超過祖父金日成與父親金正日的總和。

根據《美聯社》報導，金正恩早在5日試射飛彈前，就在上週的勞動黨中央委員會全體會議上強調，將會進一步加強北韓的軍事能力。南韓軍方表示，該枚飛彈是從北韓北部的慈江道發射，還需要進一步分析北韓是否有其他的政治意圖。日本首相岸田文雄則對此表示遺憾。

▲北韓時隔2個多月再度試射飛彈。（圖／朝中社）



北韓近期積極進行一系列的武器試驗，專家認為，此舉是為了向對手施加更大壓力，使其認同北韓是一個「核武國家」，並藉此獲得經濟制裁的緩解。不過自從2021年11月的砲兵射擊演習以後，北韓就一直暫停相關測試活動，直到5日再度試射彈道飛彈。

儘管美國與北韓先前曾數度就無核化議題進行談判，但雙方在對於放寬北韓經濟制裁的條件存在分歧，因此在2019年正式破局，此後金正恩不斷威脅要持續擴大自己的核武庫。不過於此同時，北韓也因新冠疫情、經濟制裁以及政府失能，導致國內經濟大受影響。

金正恩上個月迎來執政10週年，他2011年12月因父親金正日過世，正式上位，如今10年光陰過去，他也早已在國內確立絕對權力，同時進行大量的核武試驗。根據統計數據，金正恩在統治期間一共進行了62次的彈道飛彈試射，而他的祖父金日成在任的46年間，僅僅試射過9次飛彈，父親金正日在位的17年則是進行過22次。

不僅如此，北韓的6次核試驗中，就有4次是出自金正恩之手，另外3次的洲際彈道飛彈更是在金正恩任內所執行的。

另一方面，川普2017年曾在聯合國大會發表演說時，戲稱金正恩是「火箭人」（rocket man），暗指北韓過度發展核武計畫，一度引發熱議。沒想到2019年又再度提起這個「綽號」，引發北韓不滿，外務省副相崔善姬更透過官媒朝中社發表回應說，「美國總統竟膽敢使用隱喻諷刺，對我們共和國不敬。」崔善姬當時提到，如果川普故意使兩年前的言語之戰重現，將是一次非常危險的挑釁。

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