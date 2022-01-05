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哈薩克近百名員警受傷　200多名騷亂施暴者被捕

▲哈薩克執法人員正在使用鎮暴武器鎮壓示威群眾。（圖／路透）

哈薩克執法人員正在使用鎮暴武器鎮壓示威群眾。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「俄新社」5日報導，中亞國家哈薩克多地因液化天然氣價格暴漲引發大規模抗議和騷亂。內政部發言人表示，當地時間4日和5日晚上，哈薩克全國總共逮捕了200多名非法抗議者。發言人稱，這200多人因擾亂公共秩序被捕。衝突中近100名員警受傷。

周二(4日)晚間，警方使用催淚瓦斯和閃光彈將佔領全國第一大城阿拉木圖市主廣場的數百名抗議者驅離。政府相關部門已對13起針對政府官員和政府大樓的暴力和攻擊事件展開調查。

內政部發言人說，受這次抗議影響的城市情況正在改善，包括阿拉木圖和周邊的州，當局已宣布進入緊急狀態，實行宵禁和行動限制。

哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)5日凌晨在電視上發表談話，呼籲民眾保持理智，不要聽信意圖破壞社會穩定和團結的挑釁及煽動言論。他強調，違法者將受到懲罰，同時表示政府跟抗議者之間需要開展對話。曼格斯圖州和阿拉木圖市已從5日凌晨1時30分起進入緊急狀態，至1月19日0時結束。

▲▼ 哈薩克燃料價格飆漲，民眾上街抗議，一輛警車起火燃燒。（圖／路透）

哈薩克燃料價格飆漲，民眾焚燒警車抗議。（圖／路透）

托卡耶夫5日簽署總統命令，接受內閣政府總辭，並任命第一副總理斯邁洛夫為代總理。政府成員將繼續履行職責，直至新政府組成。

哈薩克斯坦是一個嚴密控制人民的國家，藉此建立了政治穩定的形象，該國的石油和金屬行業吸引了數千億美元的外國投資。這次抗議示威是政府於2022年元月初宣布取消對液化天然氣的價格管制後爆發的。由於價格低廉，許多哈薩克人已將他們的汽車改裝為使用液化天然氣。

托卡耶夫對臨時內閣成員發表談話，命令他們和州長恢復對液化天然氣的價格管制，並將其擴大到汽油、柴油和其他「具有社會重要性」的消費品。他同時命令政府制定個人破產法，並考慮凍結公用事業價格並補貼貧困家庭的租金。

哈薩克是前蘇聯加盟共和國之一，現年81歲的納札巴耶夫曾是蘇聯時代的哈薩克共產黨總書記。哈薩克於1991年12月脫離前蘇聯獨立後，納札巴耶夫擔任總統近30年，然後於2019年突然辭職，並支持托卡耶夫接為班人。

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