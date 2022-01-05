緊急剎車！國會暴動周年前夕　川普宣布取消記者會

▲美國國會暴動當天，大批暴徒攻進國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

今年1月6日剛好是美國國會山莊遭暴徒攻擊事件的一周年。白宮宣布總統拜登將在當天表彰執法人員在當時現場的表現，而該事件背後的「影武者」川普原本宣布要在當天舉行記者會。然而，美國Politico網站4日報導，在共和黨內部一面倒的反對下，川普已決定取消1月6日的活動，讓共和黨人鬆了一口氣。

川普原定要在佛羅里達州海湖莊園舉行上述記者會。但4日他在一篇聲明中說，鑑於眾議院「特別委員會」和媒體對國會騷亂調查及報導內容「完全存在偏見和不誠實」，他決定取消上述活動。他同時表示，自己將於1月15日在亞利桑那州的集會上討論相關話題。

儘管川普的聲明看似態度強悍，Politico網站分析指出，川普取消原定計劃跟受到共和黨參議院議員勢力的反對有關，就在他宣布變更計畫的前幾個小時，有共和黨人對川普的計畫表示憂心忡忡。

上述Politico網站文章引述了幾名參議院共和黨人的談話。卡皮議員4日稍早時在被問及川普記者會的計畫時說，「我不認為這是一個好主意。我想這取決於他到時會說些什麼。但初步假定，會將是一篇允滿挑釁性的聲明，我認為這並非一個好主意。」

而曾經投票認定川普在國會暴動事件中「有罪」的涂米也說，川普舉行記者會不是一個 「非常好的主意」。但她補充說，「那我該怎麼辦？」

不過，Politico在文章的評論中說，即使川普繼續為攻擊美國國會的暴徒辯護，大部分參議院共和黨人對此不以為然。在周二的訪問裡，一些人拒絕發表評論，而是說他們寧願「向前看」。文章又說，即使在川普下台一年後，這些人仍然認為對易怒的川普進行挑釁毫無意義。參議院共和黨人選擇不談論對川普的不滿，凸顯共和黨內部在如何看待這位前總統上，態度仍然十分謹慎。

文章寫道：「在川普決定取消原定於1月6日舉行的記者會後，共和黨參議員們總算可以鬆一口氣。這個決定同時確保共和黨人不必在國會騷亂一周年當天還要緊盯著電視……。」