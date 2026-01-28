　
地方 地方焦點

台東武陵外役監雅韻迎新春　結合在地國樂溫暖傳關懷

▲台東武陵外役監迎新春。（圖／矯正署武陵外役監獄提供）

▲迎春國樂進高牆，武陵外役監以音樂傳遞年節關懷。（圖／矯正署武陵外役監獄提供，下同）

記者郭世賢／台東報導

為迎接農曆春節到來，法務部矯正署武陵外役監獄於今（28日）舉辦「關山樂鳴﹒韻采迎春」音樂活動，特別邀請關山在地、長期深耕國樂文化的鄉音國樂團蒞監演出，以悠揚絲竹之音為在監收容人提前注入年節暖意，傳遞祝福與關懷。

武陵外役監獄表示，本次活動透過音樂藝術的引介，協助收容人舒緩情緒、促進心理調適，並發揮正向藝術療癒效果。國樂團精心安排多首應景曲目，包括《羅漢戲獅》、《新年樂》等，旋律喜氣洋溢、節奏明快，現場年味十足，讓收容人即使身處高牆之內，也能感受濃厚節慶氛圍與文化溫度。

▲台東武陵外役監迎新春。（圖／矯正署武陵外役監獄提供）

▲武陵外役監典獄長張龍泉（右）頒發感謝狀給予在地鄉音國樂團。

演出過程中，收容人反應熱烈、掌聲不斷，當國樂團加碼演奏《愛拚才會贏》、《感恩的心》時，更將現場喜樂與溫馨氣氛推向最高潮，充分展現音樂跨越空間與身份界線、撫慰人心的力量。

典獄長張龍泉表示，讓藝術走進監獄、讓收容人在節慶中感受關懷與溫暖，是柔性司法與以人為本教化理念的重要實踐。感謝鄉音國樂團以精湛演出傳遞年節祝福，透過音樂為收容人帶來心靈撫慰與正向能量。

張龍泉指出，音樂不僅具有藝術療癒的力量，更象徵社會的接納與善意，讓收容人在感受支持與鼓勵的過程中，持續累積面對未來的信心，為日後順利復歸社會奠定穩固基礎。

▲台東武陵外役監迎新春。（圖／矯正署武陵外役監獄提供）

關鍵字：

武陵監獄國樂春節音樂療癒收容人

