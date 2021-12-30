111年春節台東返鄉專車加碼南迴線服務　1／5台鐵訂票系統開賣

▲111年春節台東返鄉專車，1月5日台鐵訂票系統開賣。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東返鄉專車服務更為全面與方便，台東縣政府舉辦111年春節專車服務除提供北迴線（樹林-台東）外，同時考量南迴線地區的鄉親返鄉需求，加碼提供南迴線（新左營-台東）專車服務，共計4列次，提供鄉親返鄉的另一種選擇，並將於111年1月5日凌晨起於台鐵訂票系統開賣，歡迎鄉親把握機會及早訂票。

縣長饒慶鈴表示，「回家好難」一直是外地台東鄉親的煩惱，為了讓旅外的縣民，可以在節慶時回家團圓，台東縣政府自民國97年開始辦理返鄉專車，已於今年春節開始直接納入台鐵購票系統銷售，讓民眾能享受更好的購票取票服務。

交觀處指出，今年春節返鄉專車南迴及北迴車票銷售時間，都訂於1月5日零時起開放訂票，凡符合國民身分證字號V開頭、設籍台東縣或上開2者之配偶及直系血親一親等之鄉親其中1項，即具備購票資格，另於次日(6)日上午9時開放台鐵局各電腦售票車站現場購票，為維護訂票公平性及旅客權益，預訂車票於車站窗口取票時，請攜帶訂票人身分證明文件正本，以備台鐵局人員核對、查驗。

111年春節專車服務台鐵將提供北迴線（樹林-台東）3列車次返鄉及返工專車，返鄉專車（樹林-台東）為1月28日18:07普悠瑪6178車次、1月29日08:50普悠瑪6174車次、13:40普悠瑪6176車次；返工專車(台東至樹林)為2月5日12:33普悠瑪6177車次、2月6日11:00普悠瑪6179車次、12:33普悠瑪6177車次。另台鐵將提供南迴線1列車次返鄉及返工專車，返鄉專車（新左營-台東）為1月29日12:08自強號6401車次；返工專車(台東至新左營）為2月6日10:48普悠瑪6402車次。

交觀處也提醒鄉親，「台東縣政府年節返鄉專車」換票服務僅限於各專列車次間進行退換，不得更換返鄉專車以外之列車車次，若須更換請先辦理退票再另行購買，退票作業與其他相關票價、取票、退票、優待票等，則依台鐵局規定辦理，歡迎鄉親把握機會及早訂票。