吃到撐才100元！「4.6星超佛攤販」滿到餐盒變形　網刷一排求地址

▲70元的香腸炒飯。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

在物價飆漲的現代，竟然還找得到炒飯配湯僅100元？高雄一名男子昨晚去小吃店買晚餐，點了一份香腸炒飯和豬血湯，一餐吃下來竟然只要100元，重點是分量相當驚人，炒飯多到便當盒變形快蓋不起來，豬血湯也是直接一大包。照片曝光在臉書引發熱議，很多人都擔心阿姨這樣到底有沒有賺錢！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，「這樣100元，價錢大家能接受嗎？」他透露這攤販位於高雄右昌，滿到快爆出來的香腸炒飯70元，不只份量大，用料也不馬虎，香腸直接鋪滿表面，看得出來老闆相當阿莎力，食量再大的男生也吃得飽。

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▲30元的豬血湯。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



另外豬血湯也沒在手軟，30元一大包，料甚至比湯還要多，明明是豬血湯，但老闆還加入大量小腸，光是食材成本就超過30元，在這萬物皆漲的時代，能用100元買到這餐真的是買到賺到。

網友紛紛羨慕地說，「這應該是兩人份了，有夠多」、「我還不買爆」、「想搬去高雄了」、「光那炒飯的份量台北就要100了，湯50跑不掉」、「高雄楠梓區右昌元帥廟後美食街裡的佛心婆婆（永遠怕客人吃不飽）」、「這我分兩餐吃應該還吃不完！超划算的」、「看完貼文最讓我不能接受的是地址在哪裡」、「我買過這間的炒飯，這間香腸炒飯真的是便宜又大碗～第一次看到香腸不用錢一樣。」

▼這家店在當地很多熟客。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

