高雄資深老師施暴！罵學生草包、賤、比狗還不如　校方僅記1申誡

▲人本教育基金會前往路竹高中抗議，告知學生有權利拒絕暴力老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市路竹高中國中部陳姓教師遭投訴，會打學生頭、捏耳朵，還經常性罵學生是「草包」、「比狗還不如」、「賤」等羞辱字句，校方調查後僅記1支申誡，教育局予以備查。人本教育基金會6日上午前往該校舉行記者會，提出6點訴求，包含要求教育局應督導學校依法停聘及解聘陳姓教師。

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人本教育基金會今上午到路竹高中校門舉牌抗議，並告知學生有權利拒絕暴力老師，拒絕言語羞辱，「你們值得更好的老師」。

▲人本教育基金會前往路竹高中抗議，告知學生有權利拒絕暴力老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

人本教育基金會全國校安中心主任張萍指出，去年底才剛開學一個多月，路竹高中國中部一年級陳姓導師就遭投訴，打頭、捏耳朵，甚至經常辱罵學生，「草包」、「社會敗類」、「白癡」、「智障」、「賤」、「父母都沒在教」、「比狗還不如」、「混蛋傢伙」等等，學校調查屬實後僅記申誡一支，而高雄市教育局竟然予以備查。

基金會擴大調查後，發現陳姓教師不僅於此，也常處罰學生做拱橋、青蛙跳，還假借訓練體能之名要求學生每週一定要跑15圈操場，當週沒有完成的圈數要累計；若學生作業未完成或操場沒跑完，就處罰下課或午休時罰站，剝奪學生下課及午休的權利。

另外也涉及精神暴力，辱罵學生「你各位真的都是草包啊」、「「遇到你們真是我倒了八輩子的楣」，也涉及言語性騷擾「說不定你三年之後就會搞大別人家肚子，不要破壞原住民血統好不好？」有男學生看起來精神不好，陳姓教師還會諷刺：「昨晚是不是看A片？」還取笑女學生：「說不定你國三畢業典禮的時候，肚子就帶著一顆球。」

人本指出，陳姓教師還長期霸凌學生：「你這樣有資格領甚麼補助」、「我就不幫你申請了啊，你家可憐就可憐啊，笑死人」、「每天來這裡騙錢」、「丟臉的傢伙，我很少看到這麼不要臉的人啦！」、「帶賽這個社會」、「丟你們新住民的臉」、「憑甚麼下課啊你！你當我放屁啊！下課就找我罰站，你沒有任何下課時間啦！」還要求學生中午抬餐桶來回須在五分鐘內完成，恐嚇學生：「只要時間內沒到，你就會被我修理。」

▲人本向教育局提出六大訴求。（圖／記者許宥孺翻攝）

人本基金會痛批：「陳姓教師憑什麼領國家薪水卻長期濫用權力、傷害學生？難道不是這個沒有能力監督又師師相護的體制所造成？據了解，去年底學校教評會以學期快結束為由，決議不停聘陳老師，僅會更換導師職務，顯見學校只在乎老師的工作保障，完全漠視學生的受教權，這就是歧視！」

人本也提出六大訴求，包括高雄市教育局應督導學校依法停聘及解聘陳老師，並禁止其私下以任何管道接觸該班學生、或透過他人放話或求情，造成學生身心畏懼而影響調查；教育局應督導學校全面普查陳老師教導過之學生（包含畢業生、轉學生），以還原事件全部真相；教育局應積極向學生宣導相關學權，並確保所有學生清楚知悉申訴管道及申訴程序；包括建立友善申訴機制、提供適足支持、保護學生隱私、保護提出申訴之學生免於遭報復等負面影響。

教育局應追究校長督導不周責任。校長如果知情不報，則違法，如果不知情，則有失職守。社會局應立即依據違反「兒童及少年福利與權益保障法」開罰並公告陳老師姓名。邀請每位關心教育的學生及家長致電高雄市教育局謝文彬局長、路竹高中盧正川校長，要求解聘暴力老師。

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