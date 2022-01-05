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高雄球棒隊痛毆遲緩兒！「每下都打頭」敲到噴血　母見影片心碎

記者柯振中／綜合報導

高雄市發生暴力事件，一名遲緩的男子遭到4人持鋁棒、安全帽狂毆，嚇得跪地痛哭，血腥影片引起社會震驚。依據影片畫面，這些惡煞拿著武器，瞄準被害人頭部狂毆，手段相當兇殘，被害人送往醫院還不斷發抖，頭部恐怖的傷痕清晰可見。

▲▼ 。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲高男子年遭到痛毆。（圖／翻攝「爆料公社」）

這段影片被分享到「爆料公社」上，短短26秒的影片，男子遭到多人圍毆，不斷被鋁棒、安全帽砸頭，儘管倒在地上求饒，施暴惡煞仍不停手，手段相當兇殘。

男子被送到醫院後，躺在病床上不斷發抖，全身都是傷痕，病床上也沾染許多鮮血。由於男子的頭部遭到狂毆，後腦杓嚴重受創，還有明顯瘀青，傷疤相當恐怖。

▲▼ 。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼男子遭毆以後在病床上不斷發抖，親友肉搜兇嫌。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼ 。（圖／翻攝「爆料公社」）

男子的母親相當崩潰，孩子有遲緩的症狀，遭到朋友拐出去痛毆，讓她十分心痛，對方打完人沒有悔意，也不打算主動道歉，且每一下都瞄準頭部，無疑是想致人於死，案發後為了脫罪不斷撒謊，對被害者家屬來說無疑是數度傷害，「 事後他們一點悔意都沒有，才是更讓被害者失望的地方！」

受害者母親表示，目前孩子傷口還沒復原，每個晚上面臨恐懼、在疼痛中驚醒，不時就會頭痛、頭暈，但孩子從不吵鬧，只會靜靜坐在床上忍受疼痛，「媽媽的每晚看到他這樣，我的心真的很痛，每看到一次他被打的影片，就像一把刀狠狠的刺在我心上！」

影片在網路上引起熱烈討論，不少網友留言譴責，「這些沒家教的垃圾屁孩必需全部抓去關」、「直接報警，真的太扯了，影片都看不下去」、「打頭那下那個血都噴出來欸超狠的」、「看看這些底層8+9毒瘤，除了犯罪率，不知道對社會還能有什麼貢獻」、「很厲害就對了！好棒棒！學黑社會好帥！」

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