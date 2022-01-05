　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

導護師遭闖紅燈車撞！昏迷1個月未醒　師生集氣寫卡片：很想妳

▲導護老師遭轎車撞上命危。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲梁姓導護老師遭轎車撞上命危。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳翔國中梁姓女老師在上月1日執行導護工作時，遭闖紅燈的自小客車撞飛，事發至今1個多月仍昏迷不醒。市長陳其邁今(5日)到802醫院探望梁師，請醫院全力提供專業，另師生也集氣寫卡片，希望梁師早日康復，校方也將協助代收各界愛心捐款，盼支持家屬走後續復原之路。

▲導護老師遭轎車撞上命危。（圖／記者吳世龍翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鳳翔國中老師遭闖紅燈車撞，重創腦部昏迷1個月。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在上月1日上午7點，一名林姓男駕車經過學校附近，卻疑似為了要趕上班而闖紅燈，撞上了在路口執行導護工作的梁姓女老師，巨大的撞擊力道讓梁女頭部外傷、手腳擦挫傷，被緊急送往醫院進行開腦手術。

▲▼鳳翔國中老師遭闖紅燈車撞，重創腦部昏迷1個月。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳翔國中老師遭闖紅燈車撞，師生寫卡片替她加油。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局表示，教育局長謝文斌於事發後第一時間，就立即代表市府先行致贈慰問金10萬元。但事發至今已1個多月，梁姓女老師仍躺在醫院昏迷不醒，師生也寫了卡片，希望梁老師盡快康復，卡片中提到：「大家為妳加油！妳自己也要加油，我們等妳回來！」、「希望老師早日康復、平安健康」、「大家都很想念妳爽朗的笑容…」等鼓勵話語，另外也錄製錄音檔，希望給梁老師聲音刺激，幫助恢復意識。

校方表示，考量梁師未來復健照護之路仍需協助幫忙，基於照顧學校教師並協助其3位分別就讀於幼兒園、國小與國中階段的子女們度過難關，請學校協助代收社會各界的愛心捐款，民眾若想捐款協助梁師，可匯款至學校保管金專戶。

▲▼鳳翔國中老師遭闖紅燈車撞，重創腦部昏迷1個月。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲市長陳其邁今上午前往醫院探視梁姓女老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

謝文斌局長表示，為供善心人士捐款之學校保管金專戶，戶名為「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」、帳號「高雄銀行鳳山分行200-103-085488」、銀行代碼「0162003」，提醒捐款民眾註明指定「協助梁師事故案」、匯款人姓名、電話號碼，如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-7929337轉(41)鳳翔國中曾主任。希望藉由大家的力量共同為梁老師集氣，讓梁老師早日康復。

【更多新聞】

快訊／2外送員疑搶快相撞　她痛苦倒地...海鮮粥、便當噴一地

張洪量每周載換肝妻北高回診　名醫動容：見證歷久彌新的愛情

遭機器捲入！她指節「只剩皮連著」　手術重建免斷肢命運

高雄酒駕撞碎天倫！家屬哽咽曝阿嬤「整天待醫院」原因：很不捨

父女3人最新傷勢曝！不敢讓他們知道媽媽走了　阿嬤淚謝外界捐助

高雄酒駕撞死慈母留丈夫2幼女　暖心捐款1天湧進88筆30萬元

ET快訊
Sandy婚禮「嚴格規定dress code」　喜帖細節流出
「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光
玉山金品牌長猝逝！公司重訊卻說「職務調整」
今晚「鋒面挾雨彈掃台」　降雨熱區出爐
新竹男酒後胸悶求醫　不滿等太久狂毆2護理師
快訊／逆轉！衛生局女輕生亡　前長官下場慘了
快訊／「鋼樑掉落」砸自強號車頂　台鐵台北站誤點
漁市賣抱卵母蟹　他霸氣整籃全買下放生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尪陪產軟腳嚇昏！醫曝「剖腹妻狂笑」　上萬網友敲碗：設暈倒區啦

「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光

醫美假機仿貨連爆！再傳山寨鳳凰電波襲台　醫師教你4步辨真假

投票抽iPhone得獎名單出爐　快來看自己是不是幸運兒！

導護師遭闖紅燈車撞！昏迷1個月未醒　師生集氣寫卡片：很想妳

2022全台首例器捐！67歲媽腦死捐肝腎　女兒：她愛助人會高興

友善美食外送員超方便！桃園設1057機車停車格　前30分鐘免費

降幅六都第一！高雄重大職災創新低　多面向工安督導策略奏效

好市多鬆餅放90天沒變味！網驚「末日求生必備」　釣出專業解答

今晚「鋒面挾雨彈掃台」降雨熱區出爐！明早冷空氣接棒涼到周末

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

尪陪產軟腳嚇昏！醫曝「剖腹妻狂笑」　上萬網友敲碗：設暈倒區啦

「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光

醫美假機仿貨連爆！再傳山寨鳳凰電波襲台　醫師教你4步辨真假

投票抽iPhone得獎名單出爐　快來看自己是不是幸運兒！

導護師遭闖紅燈車撞！昏迷1個月未醒　師生集氣寫卡片：很想妳

2022全台首例器捐！67歲媽腦死捐肝腎　女兒：她愛助人會高興

友善美食外送員超方便！桃園設1057機車停車格　前30分鐘免費

降幅六都第一！高雄重大職災創新低　多面向工安督導策略奏效

好市多鬆餅放90天沒變味！網驚「末日求生必備」　釣出專業解答

今晚「鋒面挾雨彈掃台」降雨熱區出爐！明早冷空氣接棒涼到周末

宿舍歌后張小幃比賽失誤　與聲林舞台擦肩而過　落淚與偶像合照

網瘋傳長輩冒領補選、罷免選票　中選會闢謠：監票員落實查驗

Krystal無預警曝光超厲害新身份！其實「去年照片」早已有跡可循

美不勝收！花期至2月　彰化市、鹿港、田中望高寮花海超好拍　

阿母在家講電話！　搞威毛「耳邊大聲唱歌」媽傻眼：可以出去唱嗎

尪陪產軟腳嚇昏！醫曝「剖腹妻狂笑」　上萬網友敲碗：設暈倒區啦

「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光

WSBL聯賽1月17日開打　華裔NCAA女將宋佩欣參戰

醫美假機仿貨連爆！再傳山寨鳳凰電波襲台　醫師教你4步辨真假

小春開酸胡宇威「鼓鼓轉發也挨轟」　唱片公司回應了！

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

生活熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

日本認證台恐有規模8.0強震

露營夯在哪？他試2次崩潰　網曝心酸原因

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

武嶺「長腿正妹呆站1hr」鄉民狂盯！結局驚呆了

業績都達標仍被資遣　網點破真相

桃機群聚4確診12足跡曝

即／桃機新增1清潔員確診　家住中壢

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

美國妹2理由來台灣教書　3個月後老爸後悔了

台大驚傳女學生意外　校方致學生公開信

今起打疫苗可領200元禮券！

更多熱門

相關新聞

酒駕害家庭破碎！陳其邁3度探視捐10萬元

酒駕害家庭破碎！陳其邁3度探視捐10萬元

高雄男子黃子洋酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成37歲范姓媽媽不治，林姓姊妹和爸爸受重傷，目前仍在高雄長庚救治。市長陳其邁5日再度到高雄長庚探望傷者及家屬，強調持續照顧傷患並給予醫療協助，也捐助10萬元幫助家屬生活重建。

2女雙載看病遭輾斃！老婦女兒急奔現場

2女雙載看病遭輾斃！老婦女兒急奔現場

張洪量每周載換肝妻北高回診　名醫也被感動

張洪量每周載換肝妻北高回診　名醫也被感動

她倒垃圾遭闖紅燈騎士撞飛　門牙斷裂插入嘴唇

她倒垃圾遭闖紅燈騎士撞飛　門牙斷裂插入嘴唇

遭機器捲入！她指節「只剩皮連著」險斷指

遭機器捲入！她指節「只剩皮連著」險斷指

關鍵字：

高雄教育局鳳翔國中導護老師闖紅燈昏迷

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

《雪降花》「Jisoo同學」金美秀驟逝　「死因保密」享年30歲

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒讓46萬人朝聖

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面