導護師遭闖紅燈車撞！昏迷1個月未醒　師生集氣寫卡片：很想妳

▲梁姓導護老師遭轎車撞上命危。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳翔國中梁姓女老師在上月1日執行導護工作時，遭闖紅燈的自小客車撞飛，事發至今1個多月仍昏迷不醒。市長陳其邁今(5日)到802醫院探望梁師，請醫院全力提供專業，另師生也集氣寫卡片，希望梁師早日康復，校方也將協助代收各界愛心捐款，盼支持家屬走後續復原之路。

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▲鳳翔國中老師遭闖紅燈車撞，重創腦部昏迷1個月。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在上月1日上午7點，一名林姓男駕車經過學校附近，卻疑似為了要趕上班而闖紅燈，撞上了在路口執行導護工作的梁姓女老師，巨大的撞擊力道讓梁女頭部外傷、手腳擦挫傷，被緊急送往醫院進行開腦手術。

▲鳳翔國中老師遭闖紅燈車撞，師生寫卡片替她加油。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局表示，教育局長謝文斌於事發後第一時間，就立即代表市府先行致贈慰問金10萬元。但事發至今已1個多月，梁姓女老師仍躺在醫院昏迷不醒，師生也寫了卡片，希望梁老師盡快康復，卡片中提到：「大家為妳加油！妳自己也要加油，我們等妳回來！」、「希望老師早日康復、平安健康」、「大家都很想念妳爽朗的笑容…」等鼓勵話語，另外也錄製錄音檔，希望給梁老師聲音刺激，幫助恢復意識。

校方表示，考量梁師未來復健照護之路仍需協助幫忙，基於照顧學校教師並協助其3位分別就讀於幼兒園、國小與國中階段的子女們度過難關，請學校協助代收社會各界的愛心捐款，民眾若想捐款協助梁師，可匯款至學校保管金專戶。

▲市長陳其邁今上午前往醫院探視梁姓女老師。（圖／記者許宥孺翻攝）

謝文斌局長表示，為供善心人士捐款之學校保管金專戶，戶名為「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」、帳號「高雄銀行鳳山分行200-103-085488」、銀行代碼「0162003」，提醒捐款民眾註明指定「協助梁師事故案」、匯款人姓名、電話號碼，如有捐款問題可撥打洽詢專線：07-7929337轉(41)鳳翔國中曾主任。希望藉由大家的力量共同為梁老師集氣，讓梁老師早日康復。

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