好市多洋芋片竟「長毛」！她驚：第一次見　網卻讚爆

▲一名網友吃到了一片長毛的洋芋片。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者陳怡靜／綜合報導

洋芋片是老少咸宜的零食，酥脆的口感讓人越吃越「涮嘴」，也是各大超市和賣場的熱銷商品。不過一名女網友表示，開了一包洋芋片享用時，突然拿到一片長了一撮毛的，讓她驚呼「第一次吃到長毛的洋芋片」，照片一出，眾人卻大讚，直言「生命力強韌！這樣還能發芽」。

一名女網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出2張照片，只見這包海苔洋芋片中有一片特別突出，仔細一看，它的邊緣竟長了一撮鬍鬚。由於實在太罕見，也讓原PO看傻直呼，「第一次吃到長毛的洋芋片」。

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▲發芽的馬鈴薯做的洋芋片。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人打趣的說，「求生欲極強」、「感覺好營養…不是垃圾食物了」、「這是新產品，人蔘洋芋片」、「插在土內看看會不會長出更多洋芋片（誤」、「都被烘烤成零嘴了，還堅持要生長，這是生命的奇蹟啊，您真是運氣好，今年可能要發了」。

也有許多人直呼，「表示整顆馬鈴薯切片貨真價實呀」、「真材實料」、「太純了！真的是天然的無誤」。不過也有網友提醒，發芽的馬鈴薯有毒，千萬要注意，「所以明顯是發芽的做洋芋片…然後一堆人顧著笑，忘了那個有毒」、「也就是很多已經發芽的馬鈴薯被做成洋芋片？發芽不是就是有毒嗎？商人真是可怕」。

▲網友們看了紛紛笑回，「可以放回土裡種」。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

本站之前曾報導《好市多洋芋片「長毛了」！女子開袋看傻…網全笑翻：可以買鴨肉飯》，過去也有網友曾買到長毛洋芋片，事後證實，該片洋芋片的毛應該是馬鈴薯的根，並沒有毒性，食品公司也主動聯絡，回收異物查詢。