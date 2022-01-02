Levi's不到1000元　他納悶「好市多名牌衣」都超便宜？內行揭2內幕

▲好市多名牌衣通常會比外面便宜。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）除了常常推出爆款美食，就連服飾、鞋類也不時會傳出搶購。有網友就好奇，好市多會賣一些名牌衣服，價格比市售或是網路便宜很多，「便宜到有點扯」，想知道好市多是如何拿到這麼優惠的價格的？

原PO在PTT表示，像是一條愛迪達的運動褲，外面至少千元起跳，好市多卻只賣800元，Levi's牛仔褲平均3、4000元，好市多只賣1000元上下，「為啥costco的便宜那麼多啊？是閹割版還是怎樣？還是量大壓價格？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好市多知名牛仔褲價格只有外面3分之1。（示意圖／記者林悅攝）



專業網友點出，以價差最明顯的Levi's為例，牛仔褲剛推出的時候很多人買，但其實它能這麼便宜是因為布料有差，好市多賣的是比較陽春、布料薄的款式，「levis產線很多，用料也不一樣」、「levis 511是很便宜，但穿一年就不行了」、「可是costco的levis感覺摸起來是比較差的那種，很薄」、「511牛仔褲很薄，但很適合台灣的大熱天。」

此外，好市多販售的名牌服飾都是基本款，或是過季款式，不太會有新款，所以價格自然比較便宜，「幾乎都萬年過時款」、「就不是當季的吧」、「不是最新潮的吧」。

▼網友說仔細摸材質有差。（圖／翻攝自PTT）

