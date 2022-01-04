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插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

▲好市多加油站。（圖／ETtoday資料照）

▲好市多加油站。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）許多服務只提供給會員，包括加油站也是，而且油價還比外面便宜，吸引許多想省油錢的會員車主。一位女網友近日到好市多加油站，卻目睹有人插隊，好市多的工作人員便請對方離開重排，見到男車主熄火不走，工作人員接下來的做法讓她驚嘆，「超帥，必須表揚。」貼文也引爆讚聲。

這位女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》貼文，說她當時正排隊等加油，卻突然聽到車外傳來很大的對話聲，便降下車窗，才知道原來是有位先生尾隨柴油車插隊，被工作人員發現、要求離開重排。男車主就相當不高興，怪好市多員工指揮不佳，還害他插隊被擦撞。

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過程中，工作人員一直都是理直氣和地告知，「不遵守規則，就算排到加油機前了，也不會讓加油」，並一邊引導後車超越插隊車輛。男車主見狀更生氣，乾脆熄火停在原地，這時員工沒有生氣，也沒有不知所措，「工作人員們反應很迅速，直接拿三角錐放在那台車後，並且持續引導後車繞過插隊車輛。」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲好市多員工的處理方式，讓女網友直讚理性又有效率。（圖／原PO授權使用）

看到這一幕，原PO忍不住為好市多員工的做法豎起大拇指，「整場處理迅速、確實，感覺超有經驗，工作人員們氣勢超帥，必須表揚！」最後也用hashtag直呼，「#急事緩辦」、「#快就是慢」。女網友也告訴《ETtoday新聞雲》，「違規車主一直抱怨他被擦撞，好市多員工就跟他說『擦撞當下應該原地報警』」，直誇工作人員真的很帥。

貼文一出，其他人也大讚員工，「好市多真該獎勵這位正確處理員工，身為中壢店客人，覺得有這樣的員工真的很棒，也是其他顧客的福氣」、「2022最佳員工直接頒給他了啦」、「希望公司能力挺正直做事的員工」、「這位員工受到眾多員會肯定，好市多必需好好獎勵這位員工」、「這員工太棒了，最討厭插隊的人，當做乖乖排隊的是笨蛋嗎？」

不過，也有網友擔憂工作人員安危，「擔心員工的安全……很怕遇到不理智的人開車衝撞」、「站車前擋車，風險蠻高的，永遠不知道對方會做出什麼行為」、「希望Costco不要後續接到這位插隊哥的客訴，就找該員工麻煩，再次變成奧客養成所」、「引導真的很辛苦，請不要為難工作人員」、「不建議辛苦的工作人員肉身擋在車前，若遇到情緒失控的其實很危險。」

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