她急call好市多客服！意外挖出超佛「隱藏服務」　網讚爆：CP值太高

▲賣場好市多商品種類應有盡有，是不少人採購的天堂。

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多因商品CP值高，加上無條件退貨機制，深受許多人喜愛。近日有名女網友分享，最近購買年節禮盒時，卻意外發好市多的「秘密服務」，這也讓她興奮地直呼：「超佛心」。貼文一曝光，掀起1.2萬網友暴動：「這CP值超高！」

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原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，上週逛好市多發現一款CP值極高的禮盒，起初只是想買幾盒送親友，不過同事與老闆看了也紛紛動心，想請她一起購買，但因為數量龐大，加上沒車子運送，讓她苦惱不已，「本來想要叫計程車，後來算一算運費太貴」，所以她決定致電給好市多客服求解。

原PO指出，她相當滿意好市多客服的服務，「很有效率，幫我們轉到商業配送中心，接電話的小姐非常有禮客氣說，如果你不是在山上或海邊，雙北105盒以下運費300元」，當下她聽到這佛心的報價，就決定交由好市多配送。問題處理妥當後，她也向同事與老闆回報，沒想到超佛的配送服務，卻讓大家失心瘋揪團，「這群人根本是報復性的消費，一發不可收拾，每一天數字都在成長，變成兩百多盒。」

原PO透露，商業配送中心每天都會打電話來關心進度，甚至還派禮盒給他們試吃，讓她忍不住大讚真貼心，「本來想說運費可能會爆貴，統計好之後兩百多盒，運費才600元，這也太佛心」。

貼文一出，至今已超過1.2萬人按讚，網友看了也紛紛大讚，「商業配送真的讚！之前結婚買了近百瓶酒就是用這項服務～安全又划算」、「發現好目標，下手就要快狠準，先買起來，不然等到過年前想買怕沒有了」、「這個CP值超高」、「運費好便宜」、「容我稱您一聲團神」、「連外賣都辦試吃，這次台灣好市多進步了，台灣人情味再度晉升」。



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