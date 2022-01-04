沒提供足夠防護設備！P3實驗室女染疫　北市開罰中研院6萬元

▲中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

中央研究院P3實驗室人員於2021年12月9日被踢爆在實驗室確診，台北市勞動局於2021年12月10日、15日及22日派員進行調查，確定P3實驗室具有生物病原體危害，且未提供勞工安全衛生設備及措施，因此將開罰6萬元。

北市勞動局表示，中研院實驗室人員於9日被爆確診，疑似是在P3實驗室感染新冠肺炎，因此於2021年12月10日、15日及22日派員進行調查，經查11月中下旬，中研院染疫個案曾僅穿著一般防護裝備，但未配戴N95、雙層手套、護目鏡或面罩執行實驗，違反職業安全衛生設施規則第287條規定。

勞動局指出，中研院對於該P3實驗室具有生物病原體危害之虞勞工，未採取健康管理、個人防護具配戴演練等感染預防措施，違反職業安全衛生設施規則第297條之1第1項規定；中研院職場不法侵害相關預防措施，經查違反職業安全衛生設施規則第324條之3第1項第1款、第2款、第3款、第6款及第7款規定。

台北市勞動局職業安全衛生科長陳伯端表示，針對這2項違規，將依違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，開罰新台幣6萬元。

北市勞動局長陳信瑜提及，生物安全第三等級實驗室（P3實驗室）是操作危險性生物安全等級RG3病毒的特定實驗室，實驗室作業應遵循實驗室標準作業程序執行，新進人員教育訓練與操作指導、實驗操作過程監控、個人防護裝備穿卸流程，以及意外事故通報流程等感染預防措施，雇主應使勞工確實遵循各流程執行實驗。

不過，針對此次事件是否於職場染疫認定，陳信瑜說，目前仍由中央流行疫情指揮中心調查並統一對外說明。