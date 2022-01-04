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台灣最美印象！2女大生用「手」拼國際能見度　消毒、公投都入鏡

▲兩名女大生發揮創意拍攝「手」的影片，要來角逐坎城創意影展的台灣隊代表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兩名女大生發揮創意拍攝「手」的影片，用消毒來表現台灣防疫。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

你會用什麼器官來表達台灣的印象，國內就有兩名女大生透過「手」的拍攝影片來角逐坎城國際創意節的台灣隊，影片當中還特別用到防疫期間，民眾用手消毒，還有公投的投票的手，整段影片90秒，被網友說「看了超感動」。

拍攝影片的是實踐大學媒體傳達設計學系三年級李沁以及國立臺灣大學社會工作學系三年級的郭孔勳，兩個人從高中時代就是死黨，這一次聯手角逐坎城國際創意節的台灣隊代表，談起為何要用手來當成影片的主題，李沁說：「手就是有握手，交朋友的意義，我們的手也可以拿來做事情，透過手來擴散良善的力量到達世界，所以才會特寫手來當成主角」，結果拍攝完之後發現，有國際友人覺得透過手機觀看這段影片的時候，透過裡頭的手跟握手幾的手，兩者互相就有「溫暖的交流」。

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▲兩名女大生發揮創意拍攝「手」的影片，要來角逐坎城創意影展的台灣隊代表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兩名女大生發揮創意拍攝「手」的影片，用公投來表現台灣民主。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過影片當中，有特別特寫「消毒的手」以及「公投的手」，郭孔勳說：「防疫的手是想讓大家看到在疫情期間，台灣人是如何利用手的力量來保護這塊土地，消毒只是最簡單的動作，而投票的手是想要讓大家看到台灣的民主，手上的一票就有改變台灣的力量」。

由手出發，展現臺灣良善的力量。在影片製作過程中，兩個同學都說走訪了非常多店家。這些熱情招待、全力配合甚至參與拍攝討論的臺灣人，讓他們再度體認到這是一個良善的國家。
 

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