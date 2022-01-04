北市年貨大街與東購、蝦皮合作　柯文哲：用線上方式減少人潮

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北年貨大街將於15日登場，今年北市府與東森購物、蝦皮購物線上、線下合作，並與北市十大年為商圈共同行銷。面對現在桃園市冒出4例本土疫情，其中還有一例為感染Omicron變異株，年貨大街今年是否會取消？台北市長柯文哲表示，盡量用線上方式減少人潮，並禁止試吃，會監看科學分析，真的該停就停。

柯文哲4日出席里長座談會，被問到疫情升溫，年貨大街是否會取消或改變方式？柯文哲回應，鼓勵線上進行，現在線上、線下都會進行，不搭棚、還是會賣年貨，但也有與東森購物、蝦皮合作，盡量用線上方式減少人潮。

黃珊珊提及，年貨大街仍會照常舉辦，各個商圈都有做好準備，另外線上部分增加蝦皮購物與東森購物，年貨同樣可以在線上購買，讓大家正常生活，也希望年貨大街照常舉辦。

至於今年年貨大街是否禁止試吃？柯文哲立刻搖頭稱「禁止試吃。」而黃珊珊則補充，本來就不能邊走邊吃。

被問到有無更嚴格措施？柯文哲認為，就是且戰且走、與病毒共存，仍會抱持理性、務實、科學態度，但倘若疫情蔓延太厲害，還是會「卡」掉，而沒有的話就盡量照常。

柯文哲強調，不要搞到最後餓死的比病死多，北市會監看、科學分析，真的該停就會停辦，如果沒達到標準就盡量正常生活，線上、線下目的就是為了減少人潮。