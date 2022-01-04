任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世：有第3劑的必要

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國內檢疫旅館群聚、機場人員染疫事件連環爆，其中桃機清潔人員（案17230）確認感染Omicron；對此，前台大醫林氏璧就指出，任何兩劑疫苗幾乎都不太能防Omicron，而國內的疫苗施打政策也該滾動式調整了！

林氏璧在臉書粉專提到，對於Omicron來勢洶洶，邊防人員不能只追求一兩劑的覆蓋率，「AZ兩劑是幾乎完全不行，比較好的mRNA疫苗，就算兩劑後一開始有個60-70%，但10-14週防Omicron的有症狀感染保護力，就掉到40%以下了，20週後更會掉到10%。連莫德納兩劑都一樣，和BNT半斤八兩。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

林氏璧直言，即使是看「防重症住院」的保護力，兩劑72%也不盡理想，不過第三劑能拉到88%，「所以一般民眾，我建議打第三劑還是有其必要，當然沒有邊防人員急迫就是了，這個是否要提前我沒有太大意見，但60歲以上或有慢性病的重症高風險族群，可以考慮提前。」

最後，他不忘喊話，「這已經是Omicron的時代了，我們的疫苗政策應該要滾動式調整了。請你說服我，看完英國最新疫苗有效性的資料，現在邊防人員到底還有什麼等到5個月再打第三劑的理由？」